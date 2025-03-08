Η Εύα Μέντες γιορτάζει τα γενέθλιά της με στυλ. Η διάσημη ηθοποιός – εντυπωσιακή όσο ποτέ – έγινε 51 ετών και το αποκάλυψε στο Instagram, ποζάροντας με ένα διάφανο μεταξωτό μάξι φόρεμα με αβυσσαλέο σκίσιμο στο πόδι.

«Η νέα μου καμπάνια και η νέα μου ηλικία μόλις ήρθαν» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Μέντες, παρουσιάζοντας παράλληλα την νέα της καμπάνια για την καλοκαιρινή συλλογή της Stella McCartney το 2025.

«Εγινα 51 ετών σήμερα και είμαι τόσο ευγνώμων για όλους τους λόγους. Λυπάμαι που δεν θα είμαι σήμερα στο σόου (της Stella McCartney) αλλά έχω την καλύτερη δικαιολογία. Είμαι με την οικογένεια μου» » έγραψε η σταρ στην ανάρτησή της.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στους Times, η Μέντεζ είχε δηλώσει ότι αισθάνεται πιο σέξι από ποτέ, χάρη και στον σύζυγό της, επίσης διάσημο ηθοποιό Ράιαν Γκόσλινγκ.

«Ο τρόπος με τον οποίο με κοιτάζει ο άνθρωπός μου είναι απλώς… μερικές φορές λέω «Θεέ μου», είδε πει χαρακτηριστικά.



Πηγή: skai.gr

