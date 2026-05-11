Ζώδια: Οι απαντήσεις του Κώστα Λεφάκη για τις επόμενες ημέρες – Κάτι αρχίζει να κινείται…

Διαβάστε από τον Κώστα Λεφάκη πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες για καθένα από τα 12 ζώδια. Η εβδομάδα 11–17 Μαΐου φαίνεται πως ανοίγει ένα πιο υποστηρικτικό και λειτουργικό αστρολογικό τοπίο σε σχέση με τις πιεστικές εβδομάδες που προηγήθηκαν.

Τα σταθερά ζώδια στο επίκεντρο

Ο Ήλιος και ο Ερμής κινούνται στον Ταύρο, δίνοντας έμφαση στα σταθερά ζώδια:

Ταύρους

Λέοντες

Σκορπιούς

Υδροχόους

Ο Κώστας Λεφάκης εξηγεί πως κάθε φορά που ο Ήλιος περνά από ένα σταθερό ζώδιο, ενεργοποιείται ολόκληρος ο σταθερός σταυρός: «Τα σταθερά ζώδια εστιάζονται υποχρεωτικά στο αίτημα του Ταύρου. Και το αίτημα του Ταύρου είναι η ασφάλεια, η ιδιοκτησία και η συναισθηματική πληρότητα».

Αυτό σημαίνει ότι η εβδομάδα φέρνει:

σκέψεις για οικονομική σταθερότητα

λύσεις σε πρακτικά ζητήματα

επαναπροσδιορισμό σχέσεων

αλλά και ανάγκη να μπουν πιο γερά θεμέλια στη ζωή

Ταύρος – Προσωπικές υποθέσεις και οικονομικές διευκολύνσεις

Πολλοί Ταύροι θα νιώσουν ότι επιτέλους κάτι αρχίζει να «ξεκολλά». Ο Ταύρος βρίσκεται ίσως στην πιο υποστηρικτική θέση της εβδομάδας. Ο συγχρονισμός Ήλιου και Ερμή βοηθά σημαντικά:

προσωπικές αποφάσεις

οικονομικές διαπραγματεύσεις

επαγγελματικές κινήσεις

αλλά και συζητήσεις που είχαν «παγώσει»

Σκορπιός – Λύσεις σε σχέσεις και οικονομικά

Οι Σκορπιοί φαίνεται πως παίρνουν ανάσες κυρίως μέσα από:

κοινωνικές σχέσεις

συνεργασίες

οικονομικές διαπραγματεύσεις

αλλά και πιο ξεκάθαρες συναισθηματικές συνθήκες

Κάτι που σημαίνει ότι αρκετοί θα μπορέσουν να διεκδικήσουν καλύτερους όρους ή να αισθανθούν ότι έχουν περισσότερο έλεγχο στις καταστάσεις.

Λέων – Τα επαγγελματικά αρχίζουν να κινούνται

Για τους Λέοντες, το μεγάλο στοίχημα αυτής της περιόδου είναι η επαγγελματική αναγνώριση και η επικοινωνία. Οι Λέοντες αρχίζουν σταδιακά να βγαίνουν από το αίσθημα στασιμότητας που υπήρχε τους προηγούμενους μήνες.

Αυτό σημαίνει:

καλύτερες επαφές

ευκολότερες συζητήσεις

δυνατότητα να ακουστεί μία πρόταση

αλλά και μεγαλύτερη κινητικότητα σε θέματα καριέρας

Υδροχόος – Ιδέες που μπαίνουν σε εφαρμογή

Οι Υδροχόοι φαίνεται πως ευνοούνται ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά:

νέες ιδέες

πρακτικές λύσεις

επαγγελματικά σχέδια

αλλά και σημαντικές αποφάσεις

Ο γνωστός αστρολόγος τόνισε: «Μπορούν οι Υδροχόοι αυτές τις μέρες να φέρουν σε πρακτική εφαρμογή κάποια θεωρία, κάποια ιδέα, κάποιο σχέδιο». Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί ο Υδροχόος συνήθως κινείται σε θεωρητικό επίπεδο. Αυτή τη φορά όμως οι συνθήκες ευνοούν την πράξη και όχι μόνο τη σκέψη.

Δίδυμοι και Τοξότες παίρνουν ώθηση

Η παρουσία της Αφροδίτης στους Διδύμους βοηθά σημαντικά τον άξονα:

Διδύμων

Τοξότη

«Οι Δίδυμοι ευνοούνται σε πρακτικά θέματα και εισακούονται τα αιτήματά τους», σύμφωνα με τον ίδιο, ενώ τόνισε πως ο άξονας λειτουργεί πάντα αμφίδρομα: «Ο άξονας έχει μία συνέπεια και αντίδραση. Λειτουργεί ο νόμος της ανταπόδοσης».

Έτσι, και οι Τοξότες βλέπουν βελτίωση κυρίως:

σε επαφές

σε ειδήσεις

σε επικοινωνίες

αλλά και σε προσωπικές εξελίξεις

Παρθένοι και Αιγόκεροι αποκτούν «ρέντα»

Μάλιστα, ο Κώστας Λεφάκης δεν παρέλειψε να αναφερθεί και σε δύο ακόμη ζώδια που φαίνεται πως αρχίζουν να βλέπουν μικρές νίκες: «Βλέπουμε και δύο άλλες ομάδες αυτή την εβδομάδα να έχουν λίγο ρέντα».

Αναφέρθηκε:

στους Παρθένους, που ευνοούνται επικοινωνιακά

και στους Αιγόκερους, που βλέπουν πρακτικές υποθέσεις να προχωρούν πιο εύκολα

Μία εβδομάδα μικρών αλλά ουσιαστικών βελτιώσεων

Δεν μιλάμε για μία «μαγική» εβδομάδα, όπου όλα λύνονται ξαφνικά. Μιλάμε, όμως, για μία περίοδο όπου:

οι άνθρωποι αρχίζουν να βρίσκουν λύσεις

να παίρνουν απαντήσεις

να ξεμπλοκάρουν υποθέσεις

και να αισθάνονται ότι κάτι αρχίζει να κινείται ξανά

Και ίσως αυτό, μέσα στη δύσκολη εποχή που διανύουμε, να είναι τελικά η πιο σημαντική μορφή εύνοιας

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.