Ζεντάγια: Μακριά πόδια, υψηλή μόδα και όλα τα βλέμματα πάνω της στη Louis Vuitton

Όλα τα βλέμματα τράβηξε η Ζεντάγια στη Νέα Υόρκη, όπου έδωσε το «παρών» στην επίδειξη Cruise 2027 του οίκου Louis Vuitton. Η 29χρονη σταρ, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει καθιερωθεί και ως μία από τις πιο δυνατές παρουσίες στον χώρο της μόδας, εμφανίστηκε με δύο looks που ανέδειξαν τη σιλουέτα και τα μακριά της πόδια.

Για την άφιξή της στην επίδειξη, η Ζεντάγια επέλεξε ένα γκρι-ασημί μίνι φόρεμα με έξω τους ώμους και ντραπέ γραμμή, το οποίο συνδύασε με ψηλοτάκουνα πέδιλα στην ίδια απόχρωση. Το look ολοκληρώθηκε με κοσμήματα της Tiffany & Co. Μετά το σόου, η πρωταγωνίστρια των «Euphoria» και «Dune» άλλαξε εμφάνιση, επιλέγοντας ένα πιο τολμηρό σύνολο με κίτρινο σατέν σορτς και μαύρο cropped jacket.

Zendaya at the Louis Vuitton 2027 Cruise Collection Show in New York City. pic.twitter.com/l5hC7lQDjy — Zendaya Updates (@Zendaya_Updated) May 20, 2026

Η εμφάνισή της ήρθε λίγες ημέρες πριν από ένα προσωπικό ορόσημο για τον Τομ Χόλαντ, ο οποίος γιορτάζει τα 30ά του γενέθλια την 1η Ιουνίου. Το ζευγάρι, που κρατά χαμηλούς τόνους στην προσωπική του ζωή, έχει απασχολήσει πολλές φορές τα διεθνή μέσα, όχι μόνο για τη σχέση του αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο προσπαθεί να την προστατεύσει.

Zendaya turns heads in two leggy looks as she attends Louis Vuitton Cruise show in New York ahead of major milestone with Tom Holland https://t.co/PZDxX5s9NG — Daily Mail (@DailyMail) May 21, 2026

Η Ζεντάγια και ο Τομ Χόλαντ συνδέθηκαν αρχικά μέσα από τις ταινίες «Spider-Man», ενώ η σχέση τους επιβεβαιώθηκε δημόσια το 2021. Έκτοτε, οι δυο τους αποφεύγουν τις πολλές κοινές εμφανίσεις και σπάνια μιλούν ανοιχτά για την προσωπική τους ζωή.

Το ενδιαφέρον γύρω από το ζευγάρι αναζωπυρώθηκε όταν ο Χόλαντ διόρθωσε δημόσια συνομιλητή του που αποκάλεσε τη Ζεντάγια «κοπέλα του», χρησιμοποιώντας ο ίδιος τη λέξη «αρραβωνιαστικιά». Παρά τις συνεχείς φήμες για τον γάμο τους, οι δύο ηθοποιοί εξακολουθούν να κρατούν κλειστά τα χαρτιά τους.

Πηγή: skai.gr

