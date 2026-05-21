Συναγερμός στο σπίτι του Τζόνι Ντεπ: Γυναίκα «εισέβαλε» στην ιδιοκτησία του στο Λος Άντζελες

Συναγερμός σήμανε στο σπίτι του Τζόνι Ντεπ στο Λος Άντζελες, όταν η αστυνομία κλήθηκε στην ιδιοκτησία του ηθοποιού, έπειτα από αναφορά για γυναίκα που φέρεται να βρισκόταν έξω από την έπαυλή του.

Σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, το Αστυνομικό Τμήμα του Λος Άντζελες δέχθηκε κλήση για πιθανή παραβίαση ιδιωτικού χώρου στην κατοικία του 62χρονου σταρ. Η γυναίκα φέρεται να καθόταν κοντά στην κεντρική πύλη της ιδιοκτησίας, η οποία βρίσκεται στη βάση λόφου που οδηγεί προς την έπαυλη.

Police responded to Johnny Depp’s West Hollywood home Tuesday following a report of an alleged repeat trespasser, Fox News Digital confirmed. The individual fled the scene before officers arrived, and had reportedly been spotted around the property multiple times over the… pic.twitter.com/kYh8kbqrgw — Fox News Entertainment (@FoxNewsEnt) May 20, 2026

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που η συγκεκριμένη γυναίκα εμφανιζόταν στην περιοχή. Φέρεται να είχε επισκεφθεί την ιδιοκτησία του Τζόνι Ντεπ αρκετές φορές τις προηγούμενες ημέρες, προκαλώντας ανησυχία και στους γείτονες του ηθοποιού.

Παραμένει ασαφές ποιος ακριβώς ήταν ο σκοπός της παρουσίας της έξω από το σπίτι του ηθοποιού. Πηγές ανέφεραν στο TMZ ότι η γυναίκα φέρεται να επιχείρησε να αφήσει κάποιο μήνυμα για τον πρωταγωνιστή των «Πειρατών της Καραϊβικής», ενώ φέρεται επίσης να βιντεοσκοπούσε και να κινούνταν με τρόπο που θεωρήθηκε ύποπτος γύρω από την ιδιοκτησία. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, η γυναίκα είχε ήδη αποχωρήσει. Δεν έγιναν συλλήψεις, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν ο Τζόνι Ντεπ βρισκόταν στην κατοικία του την ώρα του περιστατικού.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε προηγούμενες παραβιάσεις που έχουν σημειωθεί σε κατοικία του Τζόνι Ντεπ. Το 2021, ένας άνδρας είχε συλληφθεί και κατηγορηθεί για φθορά ξένης ιδιοκτησίας, αφού φέρεται να μπήκε στο σπίτι του ηθοποιού στους λόφους του Χόλιγουντ. Τότε, σύμφωνα με δημοσιεύματα, γείτονας είχε δει τον άνδρα στην αυλή του και εκείνος στη συνέχεια πέρασε στην ιδιοκτησία του Ντεπ.

Αφού μπήκε στο σπίτι, ο άνδρας φέρεται να έφτιαξε ποτό και να έκανε ντους σε ένα από τα μπάνια της έπαυλης. Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί, αρνήθηκε να βγει από το μπάνιο, με αποτέλεσμα οι αρχές να αναγκαστούν να σπάσουν την πόρτα για να τον συλλάβουν. Ο ηθοποιός δεν βρισκόταν στο σπίτι εκείνη την ώρα. Λίγους μήνες νωρίτερα, τον Ιανουάριο του 2021, είχε αναφερθεί ακόμη ένα περιστατικό, όταν γυναίκα φέρεται να μπήκε στην κατοικία του Τζόνι Ντεπ, αλλά εγκατέλειψε το σημείο όταν ενεργοποιήθηκε ο συναγερμός.

Ο Τζόνι Ντεπ είχε αγοράσει την εντυπωσιακή κατοικία του, η οποία χρονολογείται από τη δεκαετία του 1920, το 1995. Η έπαυλη βρίσκεται μέσα σε έκταση περίπου τεσσάρων στρεμμάτων με ευκαλύπτους, διαθέτει οκτώ υπνοδωμάτια και ξεχωρίζει για την αρχιτεκτονική της, που θυμίζει κάστρο με πυργίσκους. Στο παρελθόν, ο ηθοποιός μοιραζόταν το σπίτι με τη Γαλλίδα ηθοποιό και τραγουδίστρια, Βανέσα Παραντί, με την οποία υπήρξαν ζευγάρι από το 1998 έως το 2012. Μαζί απέκτησαν δύο παιδιά, τη Λίλι-Ρόουζ Ντεπ και τον Τζακ Ντεπ.

Πηγή: skai.gr

