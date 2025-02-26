Λογαριασμός
Δανάη Μπάρκα: Χόρεψε το «Σε περίπτωση που» στο πλατό, αλλά «όλα τα λεφτά» ήταν το βλέμμα του Άρη Καβατζίκη (video)

Το viral τραγούδι «χτύπησε» και την παρουσιάστρια...   

Δανάη Μπάρκα

Είναι αναμφισβήτητα το σουξέ της εποχής και ένα viral trend στα social με χιλιάδες κόσμου να χορεύουν αντιγράφοντας τη χορογραφία του κλιπ της Άννας Βίσση για το «Σε περίπτωση που». 

Και σήμερα τι ήταν να το βάλουν αυτό το τραγούδι στον αέρα του «Πάμε Δανάη» επιστρέφοντας από break… Πωρώθηκε η παρουσιάστρια Δανάη Μπάρκα, πετάχτηκε από τη θέση της και άρχισε να χορεύει ξέφρενα με την έκφραση στο πρόσωπο του Άρη Καβατζίκη που την κοιτούσε έκπληκτος να είναι….όλα τα λεφτά!

Όταν πια έκατσε ξανά στη θέση της ο συνεργάτης της δεν άντεξε…

Άρης: Πού τη βρίσκεις αυτή τη ζωντάνια, αυτό το κέφι;

Δανάη: «Μέσα μου! Όλο αυτό που βλέπεις, είναι ζωντάνια! Τα φιλιά μου στην Άννα…»

Άρης: «Στην κόρη της τη Σοφία;»

Δανάη: «Δεν την ξέρω!»

Άρης: «Την ξέρω εγώ»

Πηγή: womenonly

