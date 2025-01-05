Η επερχόμενη πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ θα αποτελέσει το θέμα ενός νέου ντοκιμαντέρ σε σκηνοθεσία Μπρετ Ράτνερ και διανομή από την Amazon Prime Video.

Τα γυρίσματα του ντοκιμαντέρ έχουν ήδη ξεκινήσει. Η εταιρεία ανέφερε σε δήλωση της ότι η ταινία θα δώσει στους θεατές μια «πρωτοφανή ματιά στα παρασκήνια» της ζωής της Μελάνια Τραμπ και υποσχέθηκε επίσης μια «πραγματικά μοναδική ιστορία».

Η πρώην και νυν μελλοντική πρώτη κυρία κυκλοφόρησε, επίσης, ένα ομότιτλο βιβλίο με τα απομνημονεύματα στα τέλη του περασμένου έτους. Ο σύζυγός της αναλαμβάνει καθήκοντα στις 20 Ιανουαρίου.

Η ταινία είναι η τελευταία σύνδεση μεταξύ του ιδρυτή της Amazon Τζεφ Μπέζος και του Ντόναλντ Τραμπ. Η εταιρεία ανακοίνωσε τον Δεκέμβριο ότι σχεδιάζει να δωρίσει 1 εκατομμύριο δολάρια στο ταμείο ορκωμοσίας του εκλεγμένου Προέδρου και είπε ότι θα μεταδώσει επίσης την ορκωμοσία του Τραμπ στην υπηρεσία Prime Video, μια ξεχωριστή δωρεά σε είδος αξίας άλλου 1 εκατομμυρίου δολαρίων.

Οι δύο άνδρες είχαν διαφωνήσει στο παρελθόν. Κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του, ο Τραμπ επέκρινε την Amazon και διαμαρτυρήθηκε για την πολιτική κάλυψη της Washington Post, που ανήκει στον Μπέζος. Ωστόσο, πρόσφατα υιοθέτησε έναν πιο συμβιβαστικό τόνο καθώς η Amazon και άλλες εταιρείες τεχνολογίας επιδιώκουν να βελτιώσουν τη σχέση τους με τον επερχόμενο πρόεδρο.

Τον Δεκέμβριο, ο Μπέζος εξέφρασε ενθουσιασμό για πιθανές ρυθμιστικές περικοπές τα επόμενα χρόνια και είπε ότι ήταν «αισιόδοξος» για τη δεύτερη θητεία του Τραμπ.

Η ταινία σηματοδοτεί επίσης το πρώτο έργο που σκηνοθέτησε ο Ράτνερ από τότε που κατηγορήθηκε για σεξουαλική παρενόχληση από πολλές γυναίκες, συμπεριλαμβανομένης της ηθοποιού Olivia Munn, στις πρώτες μέρες του απολογισμού #MeToo τον Νοέμβριο του 2017. Ο Ράτνερ, του οποίου ο δικηγόρος αρνήθηκε τους ισχυρισμούς, σκηνοθέτησε Σειρά ταινιών "Rush Hour", "Red Dragon" και "X-Men: The Last Stand".

Ο Fernando Sulichin, ένας Αργεντινός σκηνοθέτης, είναι ο εκτελεστικός παραγωγός της ταινίας, η οποία ξεκίνησε τα γυρίσματα τον Δεκέμβριο.

Η Μελάνια Τραμπ, η τρίτη σύζυγος του Ντόναλντ Τραμπ, είναι μια αινιγματική φιγούρα από τότε που ο σύζυγός της ανακοίνωσε ότι θα είναι υποψήφιος στις εκλογές του 2016. Είχε προσπαθήσει να διατηρήσει το απόρρητό της ακόμη και όταν υπηρετούσε ως πρώτη κυρία, εστιάζοντας στην ανατροφή του γιου τους, Barron, και προωθώντας την πρωτοβουλία της «Be Best» για να υποστηρίξει τη «κοινωνική, συναισθηματική και σωματική υγεία των παιδιών».

Ενώ εμφανίστηκε στην εκδήλωση έναρξης της εκστρατείας του συζύγου της για το 2024 και παρευρέθηκε στη βραδιά κλεισίματος του Εθνικού Συνεδρίου των Ρεπουμπλικανών αυτό το καλοκαίρι, κατά τα άλλα έμεινε εκτός προεκλογικής εκστρατείας, αν και οι απαιτήσεις να γίνει ξανά πρώτη κυρία μπορεί να υπαγορεύουν υψηλότερο δημόσιο προφίλ μετά την Ημέρα των Ορκωμοσίας.

Πηγή: skai.gr

