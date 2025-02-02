Η Ελλάδα ψηφίζει: Καθαρή πρωτιά στο σύνολο του κοινού και στο δεύτερο επεισόδιο

Της Μαρίνας Χαραλάμπους

Το δεύτερο επεισόδιο για το «Η Ελλάδα ψηφίζει» το βράδυ του Σαββάτου (01.02) στον ΣΚΑΪ διατήρησε την καλή πορεία του στις μετρήσεις τηλεθέασης.

Η εκπομπή σημείωσε καθαρή πρωτιά στο γενικό σύνολο του κοινού με μέσο όρο 13.6% στη ζώνη μετάδοσής του. Μεγάλο ενδιαφέρον έδειξε και το δυναμικό κοινό (18-54) όπου ο μέσος όρος ήταν 12,3%.

Ο Χρήστος Κούτρας και ο Γιάννης Ντσούνος έθεσαν διλήμματα για ακόμη μια φορά στο τηλεοπτικό κοινό.

Συνολικά, 1.856.000 τηλεθεατές παρακολούθησαν την εκπομπή, έστω και για ένα λεπτό, για να παρακολουθήσουν τις ενδιαφέρουσες συζητήσεις και τις ενδιαφέρουσες ερωτήσεις που παρουσιάστηκαν.

Το κοινό όχι μόνο έδωσε τις δικές του απαντήσεις, αλλά και την ψήφο εμπιστοσύνης του.

