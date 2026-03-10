Χιου Τζάκμαν: Τραγούδησε στα 95α γενέθλια του Ρούπερτ Μέρντοχ

Ο Χιου Τζάκμαν τραγούδησε για τον συμπατριώτη του και μεγιστάνα των μέσων ενημέρωσης, Ρούπερτ Μέρντοχ, στο πάρτι που πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο, ενόψει των 95ων γενεθλίων του στις 11 Μαρτίου.

Σύμφωνα με το περιοδικό People, ο πρωταγωνιστής των «X-Men» ερμήνευσε κομμάτια από το μιούζικαλ «The Greatest Showman», καθώς και τις κλασικές επιτυχίες «Fly Me to the Moon» και «New York, New York». Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο διάσημο εστιατόριο The Grill στη Νέα Υόρκη, με τον Τζάκμαν να ολοκληρώνει την εμφάνισή του με μια ερμηνεία του «I Still Call Australia Home».

Αν και δεν μπόρεσε να παρευρεθεί αυτοπροσώπως, ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να έστειλε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα με τις ευχές του. Σύμφωνα με την εφημερίδα «New York Post», ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε τον Μέρντοχ «θρυλική» προσωπικότητα των μέσων ενημέρωσης και «μοναδικό στο είδος του». Παράλληλα, τον εξήρε για το «θάρρος, το όραμα και την αποφασιστικότητά» του, προσθέτοντας ότι «άλλαξε τον κόσμο» με το έργο του.

Hugh Jackman Sings at Fox News Titan Rupert Murdoch's Lavish 95th Birthday Party as Donald Trump Sends Video Wishes https://t.co/1QdCFOYpQC — People (@people) March 9, 2026

Η Iβάνκα Τραμπ ήταν μεταξύ των προσκεκλημένων, με πηγή του περιοδικού People να αναφέρει ότι «επευφημούσε θερμά» τον Τζάκμαν κατά τη διάρκεια της ερμηνείας του. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2018, κατά την προώθηση της ταινίας «The Front Runner», ο Τζάκμαν είχε δηλώσει στο περιοδικό Variety ότι η μακροχρόνια φιλία του με την κόρη του Τραμπ και τον σύζυγό της, Τζάρεντ Κούσνερ, είναι ανεξάρτητη από τις πολιτικές του θέσεις. «Γνωρίζω αυτούς τους ανθρώπους εδώ και 15 χρόνια», είχε πει, συμπληρώνοντας χαρακτηριστικά: «Δεν συζητάμε για πολιτικά σε πάρτι γενεθλίων».

Σύμφωνα με το Breaker Media, στη λίστα των προσκεκλημένων ήταν μεταξύ άλλων ο διάσημος θεατρικός συγγραφέας Άντριου Λόιντ Βέμπερ και οι πρώην πρωθυπουργοί του Ηνωμένου Βασιλείου Τόνι Μπλερ και Ρίσι Σούνακ. Το «παρών» έδωσαν επίσης ο μεγιστάνας των Dallas Cowboys, Τζέρι Τζόουνς, ο ισχυρός άνδρας των New England Patriots, Ρόμπερτ Κραφτ, καθώς και ο επίτροπος του National Football League, Ρότζερ Γκούντελ.

Πηγή: skai.gr

