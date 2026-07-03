Λιούις Χάμιλτον για Κιμ Καρντάσιαν: «Με έκανε πιο ευτυχισμένο άνθρωπο»

Ο Λιούις Χάμιλτον βρέθηκε στο επίκεντρο όχι μόνο για την παρουσία του στο Σίλβερστοουν, αλλά και για μια προσωπική αναφορά που προκάλεσε ενθουσιασμό στο κοινό. Λίγο πριν από το Βρετανικό Γκραν Πρι, ο 41χρονος οδηγός της Ferrari ανέβηκε στη σκηνή μαζί με άλλους οδηγούς της Formula 1, όταν ένας θεατής τον ρώτησε γιατί δείχνει πιο ευτυχισμένος το τελευταίο διάστημα.

Η ερώτηση είχε σαφή υπαινιγμό για την προσωπική του ζωή. Ο Χάμιλτον αρχικά γέλασε, ενώ ο σχολιαστής Ντέιβιντ Κροφτ παρενέβη αστειευόμενος με το περιστατικό του Μονακό, όπου η Κιμ Καρντάσιαν είχε βρεθεί στο επίκεντρο σχολίων για μια πετσέτα που προοριζόταν για τον Κίμι Αντονέλι.

Ο Βρετανός και επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής προτίμησε αρχικά να μιλήσει για τη Ferrari, τονίζοντας τη σημασία της ομάδας και τη δύσκολη αλλά απαιτητική περίοδο προσαρμογής. Αναφέρθηκε στο βάρος της ιστορίας της Scuderia, αλλά και στη δουλειά που γίνεται, ώστε η ομάδα να επιστρέψει εκεί όπου, όπως είπε, θέλει να βρίσκεται.

Στο τέλος, όμως, δεν απέφυγε την προσωπική αναφορά. «Και φυσικά, φυσικά είναι η Κιμ», είπε, προκαλώντας αντιδράσεις στο κοινό και δίνοντας τροφή σε νέα δημοσιεύματα γύρω από τη σχέση του με την Κιμ Καρντάσιαν.

Kim Kardashian watches on as Lewis Hamilton lifts the P2 trophy on the podium! 🏆✨#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/2OcFYWIR6I — Formula 1 (@F1) June 7, 2026

Η παρουσία της Καρντάσιαν στον κόσμο της Formula 1 έχει ήδη σχολιαστεί έντονα τους τελευταίους μήνες. Η 45χρονη επιχειρηματίας και τηλεοπτική προσωπικότητα είχε εμφανιστεί στο Γκραν Πρι του Μονακό. Από τότε, κάθε κοινή τους εμφάνιση ή αναφορά προκαλεί αυξημένο ενδιαφέρον, όχι μόνο από τους φίλους της Formula 1, αλλά και από τα lifestyle μέσα.

Sir LEWIS Hamilton and KIM

Kardashian after the race. 😳



Monaco gave us podiums, drama,

and now THIS? cinema. 😅❤️#LewisHamilton #MonacoGP #F1 pic.twitter.com/wpE2Lg2fvt — Mugiwara Luffy¹²⁴⁴ (@Gear05DLuffy) June 7, 2026

Πηγή: skai.gr

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