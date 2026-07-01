Χαβιέρ Μπαρδέμ: Με Slipknot και Linkin Park… ήρθε η έμπνευση για το «Cape Fear»

Ο Χαβιέρ Μπαρδέμ αποκάλυψε πώς η μέταλ μουσική ενέπνευσε την ερμηνεία του στη νέα σειρά του Apple TV+, Cape Fear. Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός εμφανίζεται στον ρόλο του Μαξ Κάντι, καταδικασμένου για δολοφονία που αποφυλακίζεται και αναζητά εκδίκηση από ζευγάρι δικηγόρων (Έιμι Άνταμς και Πάτρικ Γουίλσον) που τον εκπροσώπησαν 17 χρόνια νωρίτερα.

«Επιλέξαμε μια μέταλ εμφάνιση, μου άρεσε πολύ» δήλωσε ο Ισπανός ηθοποιός στο Kerrang! και αναφέρθηκε στα τραγούδια που ένιωσε ότι ταιριάζουν στον χαρακτήρα. «Άκουσα ειδικά πέντε τραγούδια» είπε. «Δύο από τους Linkin Park: το "Given Up", με τον σπουδαίο Τσέστερ Μπένινγκτον και το "Up From The Bottom" από πιο πρόσφατο άλμπουμ, "From Zero". Νομίζω ότι η Έμιλι Άρμστρονγκ είναι μια καταπληκτική τραγουδίστρια» υπογράμμισε.

«Πραγματικά έφερε το συγκρότημα στο προσκήνιο» συνέχισε. «Αυτά τα δύο τραγούδια εκφράζουν πραγματικά την απογοήτευση και τον αγώνα για την αναγέννηση από τις στάχτες κάποιου που είναι στο ίδιο μήκος κύματος με τον Max. Και τραγούδια των Slipknot, Falling In Reverse και Bad Omens. Είμαι τόσο κακός με τα ονόματα των τραγουδιών, αλλά ήταν στο μυαλό μου όλη μέρα πριν κάνω ο,τιδήποτε και με βοήθησαν να μπω στο κλίμα».

Ο ηθοποιός πρόσθεσε ότι η επιρροή είναι μέρος ενός ευρύτερου πάθους για το είδος. «Δεν είναι ότι χρησιμοποιώ τη μουσική» είπε. «Είναι ότι δεν μπορώ να ζήσω χωρίς αυτήν. Είναι αυτό που ακούω: όταν οδηγώ, όταν με μεταφέρουν, πριν κοιμηθώ... Ναι, ακούω Slipknot για να κοιμηθώ. Για μένα, η μέταλ είναι ένας τρόπος ζωής» εξήγησε.

Τόνισε ακόμη ότι η αγάπη του για το συγκεκριμένο είδος μουσικής επεκτείνεται και στις ζωντανές εμφανίσεις. «Είμαι τεράστιος, τεράστιος θαυμαστής των ζωντανών συναυλιών» λέει. «Έχω πάει σε πολλά μέρη και συνήθως πηγαίνω όποτε μπορώ. Μερικές φορές πηγαίνω στο pit αν μπορώ, αλλά κατά τα άλλα είμαι αρκετά προνομιούχος για να το απολαύσω από ένα μέρος όπου μπορώ να μείνω μόνος μου. Αλλά είτε πρόκειται για το ένα μέρος είτε για το άλλο, το νιώθω» ανέφερε.

Το Cape Fear είναι διασκευή του μυθιστορήματος The Executioners του Τζον Ντ. ΜακΝτόναλντ και έχει διασκευαστεί δύο φορές για τη μεγάλη οθόνη – πρώτα το 1962 με πρωταγωνιστή τον Ρόμπερτ Μίτσαμ ως Cady και δεύτερη το 1990, με τον Μάρτιν Σκορσέζε να σκηνοθετεί τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο στον ρόλο του κακού.

Πηγή: skai.gr

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