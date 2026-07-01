Πολ Ντάνο: Στο ριμέικ του «Possession» με παραγωγό τον Ρόμπερτ Πάτινσον

Ο Πολ Ντάνο πρόκειται να πρωταγωνιστήσει στο πλευρό του Κάλουμ Τέρνερ και της Μάργκαρετ Κουάλεϊ στο επερχόμενο ριμέικ της υπερφυσικής ταινίας τρόμου του 1981, «Possession», το οποίο ετοιμάζεται από την Paramount. Οι λεπτομέρειες για τους χαρακτήρες κρατούνται προς το παρόν μυστικές.

Ο Πάρκερ Φιν, ο δημιουργός του επιτυχημένου franchise τρόμου «Smile» είχε ανακοινώσει τα σχέδιά του για το ριμέικ το 2024. Εκτός από την σκηνοθεσία, υπογράφει το σενάριο, ενώ θα αναλάβει και χρέη παραγωγού μαζί με τον Τζόναθαν Φας για λογαριασμό της Bad Feeling. Επίσης στην ομάδα της παραγωγής θα συμμετέχουν ο Ρόι Λι και ο Άντριου Τσάιλντς για τη Vertigo, καθώς και ο Ρόμπερτ Πάτινσον. Ο Μαρκ Μπίνστοκ θα έχει ρόλο εκτελεστικού παραγωγού.

Σε σενάριο και σκηνοθεσία του Αντρέι Ζουλάφσκι, η αρχική ταινία «Possession» είχε ως πρωταγωνιστές την Ιζαμπέλ Ατζανί και τον Σαμ Νιλ. Υποδύονταν ένα παντρεμένο ζευγάρι στο Δυτικό Βερολίνο της εποχής του Ψυχρού Πολέμου, του οποίου η σχέση παίρνει μια εφιαλτική τροπή γεμάτη υπερφυσικό τρόμο.

Το φιλμ χάρισε στην Αντζανί το Βραβείο Καλύτερης Ηθοποιού στο Φεστιβάλ των Καννών. Σύμφωνα με το Deadline, o Πολ Ντάνο διανύει μια εξαιρετικά δημιουργική περίοδο.

Έχοντας εμφανιστεί πιο πρόσφατα στο πλευρό της Αλίσια Βικάντερ και του Τομ Στάριτζ στην ταινία «The Wizard of the Kremlin» του Ολιβιέ Ασαγιάς, τα επόμενα σχέδια του περιλαμβάνουν το ψυχολογικό θρίλερ «Bunker» του Φλοριάν Ζελέρ, το «Vegas: A Love Story» του Ραμίν Μπαχράνι και το «The Chaperones» της A24.

Πηγή: skai.gr

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