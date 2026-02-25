Χάλι Μπέρι: Το μοναδικό πράγμα που αρνείται να κάνει στο σεξ

Η Χάλι Μπέρι μίλησε με απόλυτη ειλικρίνεια για τη σεξουαλική της ζωή και τα προσωπικά της όρια, αποκαλύπτοντας το ένα πράγμα που αρνείται κατηγορηματικά να κάνει: να προσποιηθεί τον οργασμό. Η 59χρονη, βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, εμφανίστηκε στο podcast «Sex With Emily» και εξήγησε πως, στη σχέση της με τον αρραβωνιαστικό της, Βαν Χαντ, δεν υπάρχει χώρος για προσποίηση στην κρεβατοκάμαρα.

Η Χάλι Μπέρι τόνισε ότι στο παρελθόν πολλές γυναίκες ένιωθαν την ανάγκη να προσποιηθούν για να νιώσει καλά ο σύντροφός τους. «Έπρεπε να πούμε ότι φτάσαμε σε οργασμό για να νιώσει εκείνος επιτυχημένος. Στην ουσία, βάζαμε τις δικές του ανάγκες πάνω από τις δικές μας. Αυτό πλέον δεν το κάνω», ανέφερε χαρακτηριστικά. Όπως εξήγησε, σήμερα διεκδικεί μια αμοιβαία ευχάριστη εμπειρία, όπου και οι δύο σύντροφοι αισθάνονται ικανοποιημένοι: «Λέω “όχι, εγώ έρχομαι πρώτη, όπως κι εσύ έρχεσαι πρώτος για σένα”. Και οι δύο το αξίζουμε».

Η ηθοποιός επιβεβαίωσε πρόσφατα ότι αρραβωνιάστηκε με τον 55χρονο μουσικό, έπειτα από σχεδόν έξι χρόνια σχέσης. Την αποκάλυψη έκανε στην εκπομπή «The Tonight Show with Jimmy Fallon», ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπήρξε ποτέ πραγματική άρνηση στην πρόταση γάμου. «Δεν είπα “όχι”. Απλώς δεν είχαμε ορίσει ημερομηνία. Φυσικά είπα ναι, θα τον παντρευτώ», δήλωσε.

Η Χάλι Μπέρι έχει παντρευτεί τρεις φορές στο παρελθόν και δεν κρύβει ότι αυτό την κάνει πιο επιφυλακτική. Παρ’ όλα αυτά, μιλώντας για τον Βαν Χαντ, παραδέχτηκε: «Από όλους τους ανθρώπους με τους οποίους έχω παντρευτεί, αυτός είναι ο άνθρωπος που θα έπρεπε να είχα παντρευτεί».

Πηγή: skai.gr

