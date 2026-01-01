Μάνος Γερακίνης: Ο perfumer πίσω από το πρώτο ρομπότ με αρωματική ταυτότητα

Τι θα σήμαινε για ένα ρομπότ να έχει άρωμα;

Μη βιαστείτε να σκεφτείτε απλώς μια μηχανική οσμή υλικών γιατί όταν η υψηλή αρωματοποιία συναντά τη ρομποτική και την τεχνητή νοημοσύνη, γεννιέται μια νέα μορφή τέχνης και μάλιστα με ελληνική υπογραφή!

Ο πρωτοπόρος δημιουργός αρωμάτων, Μάνος Γερακίνης, δημιούργησε την αρωματική ταυτότητα για το ScentDia, ένα ανθρωπόμορφο ρομπότ - έργο τέχνης. Το ρηξικέλευθο αυτό έργο αποτελεί την πρώτη φορά παγκοσμίως όπου ένα ρομπότ επικοινωνεί μέσω του αρώματος.

Ιδρυτής του πρώτου ελληνικού οίκου niche αρωμάτων, ο Μάνος Γερακίνης, όπως εξομολογείται, επιδιώκει σταθερά να υπηρετεί την ελληνική αρωματοποιία, στο υψηλότερο της επίπεδο, με συνέπεια και βάθος.

Με προσωπική φιλοδοξία του λοιπόν να μετατρέψει το άρωμα πέρα από αισθητική πρόταση, σε πολιτισμικό εργαλείο, ανακάλυψε ως φαίνεται το «ελιξίριο» που εδραίωσε το όνομα του στις λίστες των σημαντικότερων ανεξάρτητων δημιουργών παγκοσμίως.

Τα αρώματά του δε θέλει απλώς να μας «στολίζουν» αλλά περισσότερο να... αφηγούνται και όπως τονίζει ενδιαφέρεται βαθιά για την εξέλιξη του αρώματος ακριβώς ως πολιτισμικού αντικειμένου.

Από την αρχική «συλλογή αναμνήσεων» στις αποσκευές του έως το λανσάρισμα ενός brand πολυτέλειας ο Μάνος Γερακίνης μέσα από την πορεία του, φωτίζει τις δυνατότητες που ανοίγονται όταν η αυθεντικότητα συναντά το στρατηγικό όραμα.

Με έμφαση στο storytelling, τη βαθιά σύνδεση με τις ρίζες και την ακρίβεια στην επικοινωνία, το brand του καταφέρνει να ξεχωρίσει σε έναν απαιτητικό χώρο, καθιστώντας την επιχειρηματική του πορεία σημείο αναφοράς για όσους οραματίζονται μια θέση στον κόσμο των πολυτελών, καλλιτεχνικών αρωμάτων.

Νότες βάσης

Ο Μάνος Γερακίνης γεννήθηκε στην Καβάλα, σε ένα περιβάλλον όπου η θαλάσσια αύρα, η συγκομιδή καπνού και οι διηγήσεις της γιαγιάς του για την Κωνσταντινούπολη συνδιαμόρφωναν ένα μεσογειακό σύμπαν γεμάτο μυρωδιές, εικόνες και οικογενειακές ιστορίες.

Οι πρώτες του αναμνήσεις με βότανα, μέλι και λουλούδια από τους κήπους της περιοχής απέκτησαν σύντομα φιλοσοφικό βάθος χάρη στα μαθήματα αισθητικής και πολιτισμού που διδάχθηκε από τη μητέρα του, Ελένη.

Στην Καβάλα τελειώνει σχολείο και αμέσως μετά τον κερδίζουν οι Διεθνείς Σχέσεις στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Ωστόσο, η προσέγγιση των αρωμάτων ως πολιτισμικού κώδικα είχε ήδη ριζώσει μέσα του.

Στη συνέχεια φεύγει για μεταπτυχιακές σπουδές στο Λονδίνο. Παράλληλα με τις σπουδές του στα διεθνή χρηματοοικονομικά και αργότερα στη διαχείριση ρίσκου στο City University , ξεκίνησε την καριέρα του στο Liberty Regent Street, όπου ήρθε σε επαφή με επιλεκτικούς πελάτες και έμαθε τα πρώτα μυστικά της premium εξυπηρέτησης.

«Η πολυτέλεια δεν είναι αφηρημένη αφήγηση· υπακούει σε κανόνες, διαδικασίες και ακριβείς τελετουργίες. Κάθε άρωμα, κάθε παρουσίαση, κάθε επαφή πρέπει να εξυπηρετεί μια βαθύτερη εμπειρία, όχι απλά ένα εφήμερο συναίσθημα.», τονίζει.

Στη συνέχεια, θα περάσει οκτώ χρόνια, διευθύνοντας το τμήμα private shopping στα Harrods του Λονδίνου.

Αυτή η μοναδική εμπειρία—μέσα από την καθημερινή επαφή με διεθνείς προσωπικότητες, μέλη βασιλικών οικογενειών και εμβληματικούς εκπροσώπους του χώρου της μόδας—του έμαθε την ουσία της πολυτέλειας, της διακριτικότητας, της ακρίβειας, τονίζει ενθυμούμενος χαρακτηριστικά τις ατελείωτες ώρες δουλειάς και το δημιουργικό άγχος όταν εργαζόταν εντατικά για να εξυπηρετήσει εκλεκτά μέλη της παγκόσμιας ελίτ μέχρι να ολοκληρώσουν τις αγορές τους κεκλεισμένων των θυρών και φυσικά εκτός επίσημων ωραρίων.

Παράλληλα, μελέτησε και τον κόσμο των πολυτελών brands και έμαθε "από μέσα” το πως η πολυτέλεια μπορεί να αποτελέσει επένδυση στην ποιότητα και την εμπειρία.

Επιστρέφοντας στην Ελλάδα το 2012 κι έχοντας παραμείνει στη Βρετανία για περισσότερα από δέκα χρόνια, το στρατιωτικό του και η υποχρεωτική ενδυμασία με στολή τον κάνει να συνειδητοποιεί -περισσότερο από ποτέ- τη σημασία τόσο της μόδας όσο και του αρώματος ως μέσου αυτοέκφρασης.

Οι σχέσεις που δημιούργησε και οι απαιτήσεις στις οποίες ανταποκρίθηκε, εργαζόμενος στο εξωτερικό, αποτέλεσαν πολύτιμη βάση για την ανάπτυξη της δικής του επιχειρηματικής δραστηριότητας και για την είσοδό του στον περίπλοκο κόσμο της niche αρωματοποιίας, ενός τομέα που, όπως υπογραμμίζει, απαιτεί όχι μόνο εξαιρετικό προϊόν αλλά και έναν λεπτό, προσωπικό δεσμό με το κοινό.

Και εγένετο... «Manos Gerakinis Parfums»

Το 2013, θέλησε να δημιουργήσει ένα άρωμα που θα φορούσε κατ' αποκλειστικότητα ο ίδιος, θέλοντας να αποτυπώσει έτσι την «οσφρητική υπογραφή» του.

Το Sillage Royal υπήρξε η αφετηρία — όχι μόνο του brand, αλλά και της κατανόησης του για τη δύναμη του αρώματος.

Η πρώτη του αυτή, αρωματική δημιουργία προοριζόταν αποκλειστικά για τον ίδιο, χωρίς εμπορική πρόθεση.

Χρειάστηκε περισσότερους από εννέα μήνες για να ολοκληρωθεί.

«Ήθελα ένα άρωμα με διάρκεια, με ποιότητα και αρχοντιά. Κάπως έτσι δεν είναι οι αυθεντικοί ηγέτες; Όσοι διαχρονικά ξεχωρίζουν για την επίδραση που αφήνουν — όπως ένα άρωμα που σε ακολουθεί, που αποτυπώνεται γιατί μένει».

Η δημιουργία του ήταν και μια αποκάλυψη:

«Ήταν το άρωμα που έφτιαξα για μένα και τελικά κατάλαβα ότι είχε κάτι να πει και σε άλλους…Κατάλαβα ότι κάθε άτομο μπορεί να νιώσει διαφορετικά δυναμικό και ξεχωριστό. Ήταν η πρώτη φορά που αντιλήφθηκα πως το άρωμα δεν είναι μόνο αισθητική επιλογή — είναι τρόπος ταύτισης και ενδυνάμωσης.».

Το Sillage Royal δεν αποτέλεσε μόνο το ντεμπούτο μιας νέας υπογραφής στη niche σκηνή· ήταν μια πρώτη πρόταση για το πώς το άρωμα μπορεί να λειτουργήσει ως διαχρονικό πολιτισμικό αφήγημα.

Αποφάσισε να κάνει λοιπόν αυτό το άρωμα διαθέσιμο σε όλους, ξεκινώντας έτσι τη σύνθεση μιας συλλογής αρωμάτων που θα εξερευνούσε πολιτισμικά θέματα και την ουσία της ανθρώπινης εμπειρίας, όπως λέει ο ίδιος.

Είχε εξάλλου είχε ήδη συνειδητοποιήσει ότι το mainstream άρωμα —όσο λαμπερό κι αν φαίνεται— χάνει την ουσία της προσωπικής αφήγησης.

Ο δρόμος της niche perfumery δεν είναι απλώς επιλογή προϊόντος· είναι δέσμευση σε μια διαδικασία όπου η ποιότητα, η αυθεντικότητα και η εξατομίκευση γίνονται προτεραιότητα, δημιουργώντας εμπειρίες που μένουν χαραγμένες στη μνήμη.

«Το niche είναι ο μόνος χώρος όπου μπορώ να αφηγηθώ ιστορίες με νότες, όχι με μαζικές φόρμουλες» λέει, συνοψίζοντας πως «νότες καρδιάς» των συνθέσεων του είναι οι εμπειρίες του, τόσο ακαδημαϊκές όσο και βιωματικές.

Έτσι, ίδρυσε την Manos Gerakinis Parfums, όπου κάθε σύνθεση ξεκινάει από μια προσωπική ανάμνηση ή πολιτισμικό χαρακτηριστικό και εξελίσσεται μέσα από αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους και περιορισμένες παρτίδες.

Επιλέγει μόνο σπάνιες πρώτες ύλες, ελέγχοντας κάθε στάδιο της παραγωγής, ώστε το άρωμα να μη χάνεται μέσα σε μηχανισμούς κλίμακας, αλλά να μένει πιστό στο όραμα του δημιουργού.

Διαχρονική πηγή έμπνευσής του είναι η Ελλάδα, η οποία, όπως παρατηρεί δεν είναι μόνο φως είναι και βάθος.

«Είναι οι αντιθέσεις της, η ιστορία της, η εναλλαγή του παλιού με το νέο. Μέσα από τα αρώματά μου, προσπαθώ να μεταφέρω αυτή την πολυπλοκότητα- τη σοφία των βοτάνων της Μακεδονίας, τη δροσιά των εσπεριδοειδών του Αιγαίου, τις μυρωδιές των κήπων της πόλης της Αθήνας μέσα στον χρόνο, τη μελαγχολία των νησιών τον χειμώνα. Είναι μια αίσθηση που δε φωνάζει, αλλά επιμένει. Όπως και η χώρα μας»

Ποιες είναι όμως οι προκλήσεις του αναλαμβάνεις την καλλιτεχνική διεύθυνση ενός niche label που χτίζεις εσύ ο ίδιος;

Ο καλλιτεχνικός διευθυντής, εξηγεί ο Μάνος Γερακίνης, είναι η φωνή πίσω από την έμπνευση.

«Δεν αρκεί να έχεις ένα καλό άρωμα. Χρειάζεσαι μια στιβαρή ιδέα, μια ειλικρινή ταυτότητα, έναν άνθρωπο που ξέρει να εμπνέει τον αρωματοποιό και να εκφράζει με ακρίβεια το concept. Οι καλές συνεργασίες στηρίζονται στην εμπιστοσύνη και τη σαφήνεια».

Διεθνής Αναγνώριση

Mε το Sillage Royal να περιγράφεται ήδη από κριτικούς και χρήστες ως άρωμα με ισορροπία ζεστασιάς και αισθησιασμού, που προσφέρει μια αέρινη, αλλά συγχρόνως μυστηριώδη αύρα, tο 2022, η Manos Gerakinis Parfums συγκαταλέγεται στους Top 5 του διαγωνισμού Perfume Extraordinaire 2021 του Fragrance Foundation UK- βραβεία που αποκαλούνται συχνά τα «Όσκαρ» της αρωματοποιίας.

Ανάμεσα σε «γίγαντες» όπως οι Chanel, Frédéric Malle, Fragrance DuBois και Matière Première, το άρωμά του Anthem ξεχώρισε για την ιστορική του έμπνευση και τη λυρική του σύνθεση αφού δημιουργήθηκε ως φόρος τιμής στα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση.

Τη συλλεκτική του συσκευασία επιμελήθηκε μάλιστα ο Έλληνας εικαστικός Γιώργος Σταθόπουλος.

Την ίδια χρονιά, το Omen- ίσως η πιο τολμηρή κυκλοφορία του οίκου, εμπνευσμένο από το μαντείο των Δελφών, αναδείχθηκε φιναλίστ στα Art & Olfaction Awards στην κατηγορία «Independent» ενώ ο 2023, το Meθexis ακολούθησε τον ίδιο δρόμο, επίσης στη λίστα των φιναλίστ των UK Fragrance Foundation Awards.

Από το IMMORTELLE «που ζωντανεύει χρυσαφένια ηλιοβασιλέματα» έως το PIVOINE, όπου πέταλα παιώνιας αναδύονται «σαν υπόσχεση ανοιξιάτικης αναγέννησης».... από το ROSE POETIQUE, που εμβαθύνει στο ρόδο, ως το SEΛENE που «αφηγείται τους κήπους της Αθήνας», ο Μάνος Γερακίνης υπογράφει μια αρωματική συμφωνία συνολικά 14 συνθέσεων, ως ο Έλληνας δημιουργός που θέλει να ανατρέπει τα στερεότυπα της σύγχρονης υψηλής αρωματοποιίας, εισάγοντας μια σχεδόν ποιητική προσέγγιση στο άρωμα.

Από εκεί και πέρα, κάθε δημιουργία του brand, όπως αναφέρει ο δημιουργός, δεν προσεγγίζεται ως προϊόν, αλλά ως κεφάλαιο σε μια ευρύτερη αισθητική αλλά και πολιτισμική αφήγηση. Οι ελληνικές αναφορές δεν παίρνουν τη μορφή καρτ ποσταλ.

Οι Δελφοί αλλά και η αναζήτηση της εσωτερικής μας αλήθειας. Οι αστικές μυρωδιές των κήπων της Αθήνας αλλά και η αστική ενεργητικότητα και τα αισθήματα που μοιραζόμαστε μέσα από αυτές.

Η Ελληνική Επανάσταση και ο ύμνος στην εσωτερική μας ελευθερία. Οι αντιθέσεις των τοπίων, αλλά η άλλη πλευρά της Ελλάδας….

Αmandus

Ο δημιουργός αρωμάτων παρουσίασε τον Οκτώβριο του 2025 το νέο του άρωμα AΜΑΝDUS, που επιχειρεί να αποτυπώσει τον έρωτα και την ένωση των ψυχών, εμπνευσμένο από την αιώνια αγάπη που καταλήγει... στα ιερά δεσμά του γάμου.

Το όνομα AMANDUS, που σημαίνει «άξιος της αγάπης» στα λατινικά, παραπέμπει στα ζαχαρωμένα αμύγδαλα που προσφέρονται στους γάμους ως σύμβολο δέσμευσης και ευημερίας, με τη σύνθεση του αρώματος να αποτυπώνει ακριβώς αυτήν την αίσθηση.

Στην αρχαιότητα, η αμυγδαλιά συνδέεται κυρίως με τον μύθο της Φυλλίδος και του Δημοφώντος, όπου η θλιμμένη πριγκίπισσα μεταμορφώθηκε σε αμυγδαλιά όταν την εγκατέλειψε ο αγαπημένος της, ανθίζοντας ξανά συμβολίζοντας την ελπίδα και την αγάπη που υπερβαίνει ακόμη και τον θάνατο.

Με το AMANDUS, ο Μάνος Γερακίνης καταφέρνει να συνδυάσει την πολυτέλεια, τον σύγχρονο έρωτα και τα παραδοσιακά πολιτισμικά στοιχεία, δημιουργώντας ένα άρωμα που αφηγείται μια ιστορία αγάπης και γιορτής, όπως ακριβώς μια γαμήλια τελετή.

ScentDia, το πρώτο ρομπότ με...αρωματική ταυτότητα

Στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης Esxence 2025, πριν από λίγους μήνες, στο Μουσείο Leonardo da Vinci του Μιλάνου, το κοινό μαγνητίζεται από το ScentDia —To ανθρωπόμορφο ρομπότ ανταποκρίνεται στα ερεθίσματα και αλληλοεπιδρά με το περιβάλλον του έχοντας ένα επιπλέον μέσω έκφρασης: το άρωμα.

Το ScentDia περιηγείται στο χώρο και ανάλογα με τις αντιδράσεις των επισκεπτών αποφασίζει μέσω τεχνητής νοημοσύνης αν θα δηλώσει την παρουσία του μέσω του αρώματος.

Αξίζει να σημειωθεί πως στην προσπάθειά του να συλλάβει το άρωμα ενός ρομπότ, ο δημιουργός διαπίστωσε μέσω προσωπικής του έρευνας ότι, σύμφωνα με τον Όμηρο, ο αρχαίος Έλληνας θεός Ήφαιστος δημιουργούσε «δούλες φτιαγμένες από χρυσάφι» που έμοιαζαν με ζωντανές υπηρέτριες, και που σημασιολογικά θα μπορούσαν να θεωρηθούν πρόγονοι των σημερινών ρομπότ.

Εξάλλου η εμφάνισή του θυμίζει μια ελληνική «κόρη», δηλαδή γλυπτό της αρχαϊκής περιόδου που απεικονίζει γυναικείες μορφές, νεαρής ηλικίας.

Το ScentDia, αποτελεί το αποτέλεσμα συνεργασίας του Έλληνα Μάνου Γερακίνη, με τις καθηγήτριες, Mari Velonaki (Creative Robotics Lab, UNSW) και Luisa Damiano (IULM) και ήρθε για να γεφυρώσει τη ρομποτική τεχνολογία με την ανθρώπινη εμπειρία μέσω της όσφρησης, ανοίγοντας μια νέα συζήτηση για το πως «ένα κάλεσμα» στην αίσθηση ενδέχεται να είναι τελικά αυτό που «θα δώσει ψυχή» στην αψεγάδιαστη αλλά πάντα απρόσιτη τελειότητα της τεχνολογίας.

Το καλλιτεχνικό έργο και συνάμα τεχνολογικό επίτευγμα, από άποψη αρωματικής σύνθεσης, συνδυάζει μεταλλικές και φυσικές νότες και προκάλεσε, όπως ήταν αναμενόμενο, παγκόσμιο ενδιαφέρον.

«Η τεχνολογία έχει διεισδύσει δυναμικά στην καθημερινότητά μας», σχολιάζει ο δημιουργός, αποτιμώντας τις εμπειρίες του από τη συμμετοχή στο project ενώ επιμένει στην πάγια, τα τελευταία χρόνια, θέση του πως τα επόμενα χρόνια θα δούμε καινοτομίες που μέχρι πρόσφατα θα παρέπεμπαν απολύτως σε σενάρια επιστημονικής φαντασίας.

Eξάπλωση

Σήμερα η εταιρεία του Μάνου Γερακίνη δραστηριοποιείται σε 25 χώρες, (συμπεριλαμβανομένων της Ελλάδας, των ΗΠΑ, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιταλίας, της Ισπανίας, του Βελγίου, της Βραζιλίας και της Αυστραλίας ) με δίκτυο άνω των 50 συνεργαζόμενων καταστημάτων σε πέντε ηπείρους.

Η εξαγωγική της δυναμική αγγίζει το 90%, ενώ η στρατηγική της διεύρυνσης επικεντρώνεται στις αγορές της Ασίας, με νέες συνεργασίες στο Βιετνάμ και την Ταϊβάν.

Ο ίδιος τονίζει πως η επιχειρηματικότητα δεν είναι σπριντ, αλλά μαραθώνιος. Χρειάζεται υπομονή, συνέπεια, όραμα, αλλά και αποδοχή των δυσκολιών.

«Οι αποτυχίες και τα εμπόδια μάς καθορίζουν και μας δυναμώνουν. Είναι μέρος της δημιουργικής και επιχειρηματικής ωρίμανσης», αναφέρει.

Σε κάθε περίπτωση, η στρατηγική του brand παραμένει σταθερή: Διατήρηση της ποιότητας και ενίσχυση της αυθεντικής εμπειρίας.

«Δεν επιδιώκουμε μαζική επέκταση. Αντίθετα, θέλουμε να διευρύνουμε με επιλεκτικές συνεργασίες και να εισχωρήσουμε ακόμα πιο δυναμικά στην Ασία, ιδιαίτερα στην Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα, όπου η κατανόηση της "διακριτικής πολυτέλειας" είναι πολύ ώριμη.

Slow Perfumery

Mε την επιχειρηματική επιτυχία, στον χώρο, να αποτελεί μια «εξίσωση για δυνατούς λύτες» — που μοιάζει να γίνεται μάλιστα ολοένα και πιο απαιτητική καθώς η αγορά των niche αρωμάτων δείχνει σημάδια κορεσμού, στο ερώτημα του κατά πόσο τα δεδομένα επηρεάζουν την καλλιτεχνική ελευθερία των δημιουργών, ο Μάνος Γερακίνης παρατηρεί πως η ενσωμάτωση ανεξάρτητων brands σε μεγάλους ομίλους- ως σημείο των καιρών- φέρνει ομογενοποίηση και απώλεια της ταυτότητας.

«Η λύση δεν είναι η απομόνωση, αλλά η συνειδητή επιμονή σε αυτό που κάνεις», σχολιάζει προσθέτοντας πως «για μένα, η καλλιτεχνική ελευθερία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την επιλογή του "αργού ρυθμού". Το άρωμα θέλει χρόνο για να γίνει εμπειρία».

Μιλώντας λοιπόν για μοντέλο «slow perfumery», την επιλεκτική και στοχευμένη δημιουργία «λίγων και καλών» αρωμάτων εν αντιθέσει προς τα μαζικά λανσαρίσματα, αρωματικών συνθέσεων που διαδέχονται η μια την άλλη, ο δημιουργός αρωμάτων, επιμένει πως η τακτική αυτή καθίσταται πια αναγκαιότητα.

«Η ταχύτητα συχνά φέρνει απώλειες σε βάθος, συνέπεια και χαρακτήρα. Ο τελικός καταναλωτής, ειδικά αυτός που επιλέγει niche αρώματα, έχει οξύτητα. Δεν ψάχνει απλώς κάτι καινούριο, αλλά κάτι με προσωπικότητα. Εμείς προσφέρουμε αφηγηματική συνέχεια, όχι στιγμιαίες τάσεις».

Μια ιστορία καινοτομίας και παράδοσης

Από το 2014 που ξεκίνησε το ταξίδι της Manos Gerakinis Parfums, όταν ο Μάνος αποφάσισε ότι η παραδοσιακή τέχνη της αρωματοποιίας μπορούσε να συνδυαστεί με ένα σύγχρονο, ευέλικτο επιχειρηματικό μοντέλο μέχρι σήμερα έχουν περάσει περισσότερα από 10 χρόνια.

«Θέλαμε από την πρώτη στιγμή να στεγάσουμε την ελληνική κληρονομιά σε μπουκάλια που ταξιδεύουν στον κόσμο» σημειώνει ο ίδιος.

Αυτή η φιλοσοφία έθεσε τις βάσεις για έναν οίκο που δεν ακολούθησε την πεπατημένη των μαζικών λανσαρισμάτων, αλλά επέλεξε την ποιότητα και τη βιωσιμότητα.

Το υβριδικό μοντέλο συνεργασιών αποτέλεσε τον ακρογωνιαίο λίθο της ανάπτυξης. Μέσα από συνεργασίες με κορυφαίους διεθνείς αρωματοποιούς όπως ο Chris Maurice και με ανερχόμενους Έλληνες δημιουργούς, ο οίκος μπόρεσε να συνδυάσει τη γνώση με την τοπική ταυτότητα.

«Κάθε άρωμα είναι μια συνεργασία ψυχών», λέει εξηγώντας ότι, «γιατί μόνο έτσι μπορούμε να δημιουργούμε με σεβασμό και ειλικρίνεια». Με αυτόν τον τρόπο, κάθε σύνθεση αποκτά μοναδικότητα και βάθος.

Στην καρδιά αυτού του μοντέλου βρίσκεται η τοπική αλυσίδα αξίας: από την παραγωγή, μέχρι κάποιες πρώτες ύλες που επιλέγονται κατά περίπτωση από Έλληνες προμηθευτές αλλά και τις συσκευασίες που η εταιρεία προμηθεύεται στην Ελλάδα, επικεντρώνει στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Η «slow perfumery» προσέγγιση με περιορισμένη παραγωγή και σχολαστικούς ποιοτικούς ελέγχους, δημιούργησε το αίσθημα σπανιότητας και πολυτέλειας. Ταυτόχρονα, η ευέλικτη διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας στην Ελλάδα με στρατηγικά αποθέματα εξασφάλισε την απρόσκοπτη λειτουργία και τον έλεγχο κόστους.

Από την Ίδρυση στις διακρίσεις Top 5

Μέσα σε οκτώ χρόνια, από το πρώτο άρωμα «Sillage Royal» μέχρι τη διάκριση στο διαγωνισμό Perfume Extraordinaire, η Manos Gerakinis Parfums ανέδειξε το κατάλληλο μείγμα στρατηγικής και επιμονής:

- Διεθνή πρότυπα ποιότητας: Εφαρμογή αυστηρών διαδικασιών R&D, ώστε κάθε λανσάρισμα να ανταποκρίνεται στα κορυφαία niche standards.

- Στοχευμένη προβολή: Συμμετοχές σε εκθέσεις όπως η Esxence Milano και συνεργασίες με κορυφαία ονόματα, που ενίσχυσαν το prestige του brand.

- Αφηγηματική διάσταση: Με το «Anthem», φόρο τιμής στα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, η εταιρεία κατάφερε να συγκινήσει επιτροπές και κοινό, ξεχωρίζοντας ανάμεσα σε οίκους όπως Chanel και Frédéric Malle.

- Συλλεκτικό packaging και έμφαση σε διαφορετικές προσεγγίσεις: Η συνεργασία με τις εικαστικές τέχνες, πρόσθεσε την τελική πινελιά, καθιστώντας κάθε μπουκάλι έργο τέχνης.

Όπως επισημαίνει ο Μάνος Γερακίνης, «η επιτυχία δεν είναι αριθμός είναι η ιστορία που αφηγείται κάθε άρωμα».

Η συνδυαστική στρατηγική —επένδυση σε σπάνιες πρώτες ύλες, έξυπνη δικτύωση, και συνεχής ανατροφοδότηση— οδήγησε την εταιρεία γρήγορα σε διακρίσεις σε αξιόπιστους διαγωνισμούς του χώρου της αρωματοποίιας, αποδεικνύοντας ότι η ελληνική αρωματοποιία έχει θέση στο παγκόσμιο στερέωμα.

«Ο χώρος της niche αρωματοποιίας απαιτεί να δίνεις προσοχή σε κάθε λεπτομέρεια: από το αφήγημα μέχρι το με ποιους διαγωνίζεσαι ώστε να έχει αφήγημα και η ίδια η διάκριση», υπογραμμίζει.

Eπιπτώσεις των Γεωπολιτικών Εξελίξεων

Μιλώντας για τις επιπτώσεις της γεωπολιτικής αστάθειας και αβεβαιότητας, ο δημιουργός εξηγεί αναλυτικά το πως μπορούν να επιδράσουν στον κλάδο του:

Στον σημερινό διεθνή χάρτη, οι δασμοί που επέβαλε η διοίκηση Trump στον Καναδά, το Μεξικό και την Κίνα (πολλές πρώτες ύλες –όπως το γιασεμί, το τριαντάφυλλο, το oud και διάφορα αιθέρια έλαια– παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε αυτές τις χώρες), έχουν φέρει σε πρώτη φάση, αναταραχή στην εφοδιαστική αλυσίδα πρώτων υλών της αρωματοποιίας. Πρόσθετες χρεώσεις μέχρι και 25% επηρεάζουν άμεσα το κόστος παραγωγής, οδηγώντας σε αναπροσαρμογές τιμολόγησης και αναζήτηση εναλλακτικών πηγών.

Οι δυσκολίες αυτές έχουν ωθήσει οίκους και ανεξάρτητους αρωματοποιούς να επανεξετάσουν την προέλευση των πρώτων υλών τους και να ενισχύσουν τις συνεργασίες με εγχώριους παραγωγούς, ώστε να ελαχιστοποιήσουν κινδύνους και να διατηρήσουν τη συνοχή του brand τους. «Σε περιόδους αβεβαιότητας, η ευελιξία και η ταχύτητα λήψης αποφάσεων είναι ζωτικής σημασίας», παρατηρεί.

Το Μέλλον, οι Προκλήσεις και οι Ανησυχίες

Η αγορά των πολυτελών ειδών βιώνει μια έκρηξη ανάπτυξης: τα niche αρώματα αντιπροσωπεύουν σήμερα το 12–15% της παγκόσμιας αγοράς με ετήσιο ρυθμό αύξησης σχεδόν 12%, πολύ υψηλότερο από το 2–5% του ευρύτερου δικτύου.

«Με τον διαρκώς πολλαπλασιαζόμενο αριθμό νέων αρωμάτων και την επέκταση των πωλήσεων πέρα από τα στενά, επιλεκτικά κανάλια, θολώνει η σαφής διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στα γνήσια niche λανσαρίσματα και στα πιο μαζικής παραγωγής προϊόντα. Σ’ αυτό το περιβάλλον, κάθε οίκος οφείλει να εντείνει τις προσπάθειές του, ώστε να διαφυλάξει την αντιληπτή γνησιότητα και την αίσθηση αποκλειστικότητας που τον χαρακτήριζε από την αρχή», τονίζει ο Μάνος Γερακίνης.

Οι βασικές προκλήσεις περιλαμβάνουν την αναζήτηση ταυτότητας, την καινοτομία και τα συστατικά, τον ανταγωνισμό και τη διάρκειά του.

Όπως επισημαίνει ο Μάνος Γερακίνης, «το δυσκολότερο δεν είναι να ξεχωρίσεις, αλλά να αντέξεις στον χρόνο».

Mε βάση τα παραπάνω, ο διαρκής εμπλουτισμός του πεδίου Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) και η συνεπής επαφή με το κοινό αποτελούν κλειδιά για τη μακροπρόθεσμη επιτυχία.

Το άρωμα... της νέας εποχής

Σε κάθε περίπτωση ο δημιουργός, δηλώνει αισιόδοξος για το μέλλον καθώς παρατηρεί μια στροφή προς το ουσιώδες δεδομένου του ότι το μέλλον της αρωματοποιίας θα καθοριστεί από τη σύνδεση παράδοσης και καινοτομίας, με κεντρικούς άξονες την ευελιξία, την αυθεντικότητα και τη βιώσιμη πρακτική στην παραγωγή και διάθεση των αρωμάτων.

«Η πραγματική πολυτέλεια δεν είναι η ποσότητα, είναι το προσωπικό αποτύπωμα και το άρωμα έχει τη μοναδική δύναμη να το αποτυπώνει αθόρυβα, αλλά ανεξίτηλα», τονίζει.

«Το ζητούμενο δεν είναι να γίνεις ο επόμενος…Chanel. Το ζητούμενο είναι να είσαι εσύ — αυθεντικά, με συνέπεια, με σεβασμό στο παρόν και στο μέλλον της αισθητικής», αναφέρει εκτιμώντας πως το δυσκολότερο δεν είναι να ξεχωρίσεις, αλλά να αντέξεις στον χρόνο.

Το μέλλον της αρωματοποιίας θα καθοριστεί από τη σύνδεση παράδοσης και καινοτομίας, με κεντρικούς άξονες την ευελιξία, την αυθεντικότητα και τη βιώσιμη πρακτική στην παραγωγή και διάθεση των αρωμάτων.

«Οι καταναλωτές διψούν για αυθεντικότητα. Η τεχνολογία θα ενισχύσει την εξατομίκευση, αλλά δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ανθρώπινη αίσθηση. Το μέλλον είναι υβριδικό: ανθρώπινο, αλλά με τη στήριξη της καινοτομίας. Και πάνω απ' όλα, δημιουργικό».

