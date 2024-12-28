Λογαριασμός
Το απίστευτο ποσό που πήρε η Beyonce για το ημίχρονο του NFL και οι αντιδράσεις για την χειρονομία της 

Λέγεται ότι η "Queen B" πληρώθηκε για 13 λεπτά εμφάνισης, 20 εκατομμύρια δολάρια (!) - πάνω από 1 εκατομμύριο δολάρια ανά λεπτό δηλαδή

Beyonce NFL

Ενα «καουμπόικο» μουσικοχορευτικό υπερθέαμα 13 λεπτών παρουσίασε τα Χριστούγεννα στο ημίχρονο του NFL (το επαγγελματικό αμερικανικό ποδόσφαιρο), η σούπερ σταρ Μπιγιόνσε (Beyonce), το οποίο προβλήθηκε από το NETFLIX. 

Σύμφωνα με πληροφορίες από αμερικανικά δημοσιεύματα η "Queen B" φέρεται να πληρώθηκε για 13 λεπτά εμφάνισης 20 εκατομμύρια δολάρια (!)- πάνω από 1 εκατομμύριο δολάρια ανά λεπτό δηλαδή. 

Πολλοί αναφέρουν ότι τα 20 εκατομμύρια ήταν μέρος μιας συμφωνίας 60 εκατομμυρίων που είχε υπογράψει η σταρ με την πλατφόρμα το 2019, η οποία αφορούσε τρεις εμφανίσεις της. 

Εκτός από την ... ζάλη που προκάλεσε η αμοιβή της, πολλοί αντέδρασαν και  στην χειρονομία της να σχηματίσει με τα δύο της δάχτυλα ένα όπλο, ενώ ερμήνευε την επιτυχία της "Texas Hold'Em". 

Η National Football League απαγορεύει τη χειρονομία με το όπλο και επιβάλει ποινή 15 γιάρδων για κάθε παίκτη που παρανομεί. Ωστοσο, η Μπιγιονσέ εκτέλεσε κανονικά την χορογραφία της. 

«Θα επιβάλει το NFL πρόστιμο στη Beyoncé για την χειρονομία της με τα όπλα;», σχολίασε ενδεικτικά ένας χρήστης στα social media. 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Beyonce Μπιγιονσέ
