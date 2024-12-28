Ενα «καουμπόικο» μουσικοχορευτικό υπερθέαμα 13 λεπτών παρουσίασε τα Χριστούγεννα στο ημίχρονο του NFL (το επαγγελματικό αμερικανικό ποδόσφαιρο), η σούπερ σταρ Μπιγιόνσε (Beyonce), το οποίο προβλήθηκε από το NETFLIX.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αμερικανικά δημοσιεύματα η "Queen B" φέρεται να πληρώθηκε για 13 λεπτά εμφάνισης 20 εκατομμύρια δολάρια (!)- πάνω από 1 εκατομμύριο δολάρια ανά λεπτό δηλαδή.

Πολλοί αναφέρουν ότι τα 20 εκατομμύρια ήταν μέρος μιας συμφωνίας 60 εκατομμυρίων που είχε υπογράψει η σταρ με την πλατφόρμα το 2019, η οποία αφορούσε τρεις εμφανίσεις της.

Beyoncé was paid an estimated $20 million for her Super Bowl halftime show performance yesterday, which many have deemed underwhelming. Others are calling her overrated.



In 2019, Beyoncé signed a $60 million deal with Netflix that involved three projects.



This Christmas Day… pic.twitter.com/pKupDeN8c4 — Paul A. Szypula 🇺🇸 (@Bubblebathgirl) December 26, 2024

Εκτός από την ... ζάλη που προκάλεσε η αμοιβή της, πολλοί αντέδρασαν και στην χειρονομία της να σχηματίσει με τα δύο της δάχτυλα ένα όπλο, ενώ ερμήνευε την επιτυχία της "Texas Hold'Em".

Maybe one of the most “Hey NFL, stop being so fucking stupid” moments of all time…



Flagging players for any type of gun related celebrations, and then having Beyoncé shoot a fake gun and release and giant banner that says “BANG.”



Make it make sense you bureaucratic BOZOS! pic.twitter.com/bzUdDLmGn7 — Smokin’ Yaces (@FdanYates) December 26, 2024

Η National Football League απαγορεύει τη χειρονομία με το όπλο και επιβάλει ποινή 15 γιάρδων για κάθε παίκτη που παρανομεί. Ωστοσο, η Μπιγιονσέ εκτέλεσε κανονικά την χορογραφία της.

«Θα επιβάλει το NFL πρόστιμο στη Beyoncé για την χειρονομία της με τα όπλα;», σχολίασε ενδεικτικά ένας χρήστης στα social media.

Πηγή: skai.gr

