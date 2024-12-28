Αυτά τα 2 ζώδια πρέπει να χαλαρώσουν κατά τη νέα σελήνη της 30ης Δεκεμβρίου

Ηαστρολογία του 2024 κλείνει ωραία! Η νέα σελήνη ανατέλλει στις 30 Δεκεμβρίου, έρχεται ακριβώς την κατάλληλη στιγμή για να ενισχύσει τους στόχους σας για τη Νέα Χρονιά.

Η νέα σελήνη της 30ης Δεκεμβρίου φέρνει τον ήλιο και τη σελήνη να ενώνονται στον χώρο του παρορμητικού γήινου ζωδίου του Αιγόκερου, δίνοντας έμφαση στους πρακτικούς στόχους, τις επαγγελματικές φιλοδοξίες και την υλοποίηση οικονομικών επιδιώξεων. Η σκληρή δουλειά μπορεί να αποδώσει σημαντικά με την ενέργεια του Αιγόκερου στο πλευρό σας, ενώ λίγος προγραμματισμός μπορεί να κάνει θαύματα. Είναι η κατάλληλη στιγμή να αφήσετε τις εύκολες λύσεις και να δώσετε προτεραιότητα στις διαδρομές που θα φέρουν μακροπρόθεσμη επιτυχία και ασφάλεια.

Αυτή η νέα σελήνη λειτουργεί σχεδόν «μόνη της», χωρίς μεγάλες πλανητικές όψεις. Παρόλα αυτά, υπάρχει παρασκήνιο με αστρολογικές ενέργειες που ενισχύουν τη σεληνιακή ατμόσφαιρα. Ο περιοριστικός κοσμικός κυβερνήτης του Αιγόκερου, ο Κρόνος, θα συγκρούεται με τον επεκτατικό Δία, προκαλώντας ένα αίσθημα περιορισμού που απαιτεί από εσάς να καθίσετε και να λύσετε προβλήματα. Επιπλέον, ο πλανήτης της δράσης, ο Άρης, αντιπαρατίθεται με τον μεταμορφωτικό Πλούτωνα, κάτι που μπορεί να δημιουργήσει υποβόσκουσες ψυχολογικές εντάσεις. Αφήστε τα συναισθήματά σας να εκφραστούν με προσοχή.

Η πλανητική ένταση είναι έντονη, αλλά δεν χρειάζεται να εμποδίσει την ικανότητά σας να αξιοποιήσετε τη σεληνιακή μαγεία της περιόδου του Αιγόκερου, ειδικά αν είστε ένα από τα ζώδια που επηρεάζονται λιγότερο από τη νέα σελήνη της 30ης Δεκεμβρίου.

Ζυγός

Η νέα σελήνη του Δεκεμβρίου είναι για εσάς μια καλή ευκαιρία να χαλαρώσετε.

Αυτή η σελήνη πέφτει σε ένα άλλο παρορμητικό ζώδιο, τον Αιγόκερω, όμως οι επιπτώσεις της δεν είναι τόσο έντονες για εσάς. Η κοσμική δραστηριότητα δεν αγγίζει άμεσα το ζώδιό σας αυτή τη στιγμή, πράγμα που σημαίνει ότι μπορείτε να περιμένετε μια ήρεμη και ανάλαφρη ατμόσφαιρα.

Παρόλα αυτά, υπάρχουν ευκαιρίες για να αξιοποιήσετε αυτή την ενέργεια. Ο Αιγόκερως φωτίζει τον τομέα του σπιτιού και της οικογένειας για εσάς, δίνοντάς σας την ευκαιρία να συνδεθείτε με τις ρίζες σας και να ενισχύσετε τη συναισθηματική σας βάση. Καθώς προετοιμάζεστε για τη νέα χρονιά, αναρωτηθείτε: Επενδύετε στις σχέσεις σας με τους ανθρώπους που αγαπάτε; Νιώθετε ότι έχετε έναν άνετο και υποστηρικτικό χώρο για να εξερευνήσετε τα όνειρά σας; Αν όχι, τώρα είναι η στιγμή να ξεκινήσετε από την αρχή.

Υδροχόος

Για εσάς, η νέα σελήνη είναι μια πρόσκληση για ξεκούραση και περισυλλογή.

Η νέα σελήνη πέφτει στον 12ο οίκο σας, που συνδέεται με το υποσυνείδητο και την ενδοσκόπηση. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να μη νιώσετε την επιρροή της τόσο έντονα όσο άλλα ζώδια. Αν όμως θέλετε να εκμεταλλευτείτε τη συγκεκριμένη ενέργεια, καλό θα ήταν να αφήσετε στην άκρη τις εμμονές σας και να συνδεθείτε με τα πραγματικά σας συναισθήματα.

Η ένταση του Κρόνου με τον Δία μπορεί να φέρει δυσκολία στο να ισορροπήσετε τις δημιουργικές σας ιδέες με την πρακτική τους εφαρμογή. Επειδή όμως αυτή η σελήνη αγγίζει βαθύτερες πτυχές του εαυτού σας, ίσως δεν συνειδητοποιείτε απόλυτα τι σας κινεί ή τι σας ανησυχεί.

Γι' αυτό, αφιερώστε χρόνο στον εαυτό σας. Η νέα σελήνη είναι η τέλεια ευκαιρία για πνευματική αυτοφροντίδα και ξεκούραση. Λίγος χρόνος για ενδοσκόπηση μπορεί να σας βοηθήσει να νιώσετε πιο ανάλαφροι και να απολαύσετε τις εορταστικές στιγμές της Πρωτοχρονιάς ακόμα περισσότερο.

