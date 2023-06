Τρομερή (;) ευκαρία: Κάστρο στη Βρετανία πωλείται 34.000 ευρώ, αλλά… (βίντεο - φωτογραφίες)

Ακούγεται μοναδική ευκαιρία: Ολόκληρο κάστρο στη Βρετανία πωλείται για μόλις 34 χιλιάδες ευρώ.

To Brough Lodge βρίσκεται στη… μέση του πουθενά, σε ένα από τα πιο απομονωμένα μέρη της Βρετανίας, στο Fetlar, το τέταρτο μεγαλύτερο από τα νησιά Shetland, ανοικτά της Σκωτίας.

Μέσα στην συννεφιά και την μουντάδα που χαρακτηρίζει την εξοχή της Σκωτίας, το σκηνικό θυμίζει «Ανεμοδαρμένα Ύψη».

Ακούγεται ειδυλλιακό και η τιμή μοναδική ευκαιρία αλλά υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα: ο τωρινός ιδιοκτήτης αναφέρει ότι η ανακαίνιση των κτιρίων του κάστρου θα κοστίσει 12 εκατομμύρια ευρώ!



