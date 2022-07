Όπως φαίνεται η Δούκισσα του Σάσεξ «έκοψε τον βήχα» στους φίλους του πρίγκιπα Χάρι από τις πολύ αρχές της σχέσης τους.

Οι φίλοι του πρίγκιπα Χάρι από το Ίτον τον αποκάλεσαν «τρελό» επειδή έβγαινε με τη Μέγκαν Μαρκλ, η οποία «τους επέπληξε για τα αστεία τους σχετικά με τον σεξισμό, τον φεμινισμό και τα τρανς άτομα», υποστηρίζει ένα νέο βιβλίο-βόμβα.

Ο Τομ Μπάουερ, δημοσιογράφος και συγγραφέας του «Revenge: Meghan, Harry and the War between the Windsors», λέει ότι ο Χάρι κάλεσε τη Μέγκαν να τον συνοδεύσει στο Σάντρινγκχαμ εκείνο το Σαββατοκύριακο το 2016, λίγο μετά τη δημόσια αποκάλυψη της σχέσης του ζευγαριού.

Ο 37χρονος φέρεται να κάλεσε 16 φίλους, κυρίως παλιούς σχολικούς φίλους από το Ίτον που εργάζονταν σε διεθνείς τράπεζες και οίκους δημοπρασιών, να τον συνοδεύσουν για δείπνο την Παρασκευή.

Ο Μπάουερ λέει ότι ο Δούκας του Σάσεξ «ανυπομονούσε» για «ατέλειωτες πλάκες» με τους φίλους του, αλλά η Μέγκαν, 40 ετών, ήταν λιγότερο από εντυπωσιασμένη και «προκάλεσε κάθε επισκέπτη» που «παραβίαζε τις αξίες της που ξύπνησαν».

Η Μέγκαν «δεν είχε καμία αίσθηση του χιούμορ» και ήταν «αποσβεστική στο πάρτι», λέει ο Μπάουερ στο νέο του βιβλίο, σύμφωνα με την εφημερίδα The Times. Έγραψε: «Όπως και άλλα Σαββατοκύριακα, ο Χάρι ανυπομονούσε για ατελείωτα αστεία και πολύ ποτό.

«Δεν είχε προβλέψει την αντίδραση της Μέγκαν. Τα αστεία τους αφορούσαν τον σεξισμό, τον φεμινισμό και τα τρανς άτομα. Χωρίς δισταγμό, η Μέγκαν προκάλεσε κάθε καλεσμένο του οποίου τα λόγια ήταν αντίθετα με τις αξίες της.Της έλειπε κάθε αίσθηση του χιούμορ. Οδηγώντας προς το σπίτι μετά το μεσημεριανό γεύμα της Κυριακής, τα μηνύματα πήγαιναν και έρχονταν:

«OMG, τι γίνεται με ΑΥΤΗ;» είπε ένας. «Ο Χάρι πρέπει να είναι τρελός».

Ο Μπάουερ ισχυρίζεται ότι η Μέγκαν «επέπληξε τους καλεσμένους» αν έκαναν το «παραμικρό ακατάλληλο σχόλιο» και «κανείς δεν εξαιρούταν».

