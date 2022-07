Τα 30 κομμάτια που θα ακούσεις για να ξεπεράσεις έναν χωρισμό

Χωρισμός και μουσική πάνε μαζί. Ένα top 30 playlist με αγάπη για τη ραγισμένη σου καρδιά

Ένας χωρισμός πονάει και είναι πάντα δύσκολος. Μάζεψε τα κομμάτια της ραγισμένης σου καρδιάς, βάλε λίγο σελοτέιπ ή λίγο κόλλα. Αλκοόλ οπωσδήποτε και άνοιξε το You Tube, το Spotify η το ντουλάπι με τα cd και τους δίσκους σου. Βάλε μουσική και κλάψε. Γιατί έτσι ξεπερνιέται ο έρωτας. Με κλάμα, αλκοόλ και Kelly Clarkson.

Εμείς για να σε διευκολύνουμε, ετοιμάσαμε ένα top 30 playlist με καψουροτράγουδα, για να μην ψάχνεις και για να ξεχάσεις τον περασμένο σου έρωτα.

Το top 30

#1 Because of you – Kelly Clarkson

#2 Don’t speak – No Doupt

#3 Cry me a river – Justin Timberlake

#4 Someone like you – Adele

#5 What about us – Pink

#6 My favorite mistake – Cheryl Crow

#7 Before he cheats – Carrie Underwood

#8 Against all odds – Phil Collins

#9 Black space – Taylor Swift

#10 Ain’t no sunshine – Bill Withers

#11 The Scientist – Coldplay

#12 Somebody that i used to know– Gotye

#13 Don’t you want me – The Human League

#14 Pictures of you – The Cure

#15 Everybody hearts – R.E.M.

#16 Nothing compares to you – Sinead O’ Connor

#17 My immortal – Evanescence

#18 Breathless – Dan Wilson

#19 Unbreak my heart – Tony Braxton

#20 Bleeding love – Leona Lewis

#21 Champagne problems – Taylor Swift

#22 Someone you loved – Lewis Capaldi

#23 Only a lifetime -Finneas

#24 Jolene – Miley Cyrus

#25 No tears left to cry – Ariana Grande

#26 As it was – Harry Styles

#27 Where have you been – Rihanna

#28 I hate you. I love you – Gnash ft Olivia O’Brien

#29 Without me – Halsey

#30 Talking to the moon – Bruno Mars

Κλάψε, χόρεψε, τραγούδα. Να θυμάσαι ότι, τα καλύτερα είναι αυτά που έρχονται.

