Η Kate Moss έκανε το ντεμπούτο της στο «Victoria's Secret Fashion Show» το βράδυ της Τρίτης, 15 Οκτωβρίου 2024, καθώς ανέβηκε στην πασαρέλα της Νέας Υόρκης. Στο σόου συμμετείχε και η κόρη της, Lila, η οποία «έκλεψε» τις εντυπώσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι το σόου επέστρεψε μετά από 6 χρόνια απουσίας, με όλες τις «ιέρειες της πασαρέλας» να είναι παρούσες.

Πολλοί θαυμαστές επαίνεσαν το διάσημο μοντέλο, γράφοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ένιωσαν σαν το σόου να επέστρεψε στην ακμή του όπως ήταν τη δεκαετία του '90. Κολακευτικά σχόλια υπήρξαν και για την κόρη της, που κάνει καριέρα, επίσης, στο μόντελινγκ με τη βοήθεια της μητέρας της.

Η 50χρονη Κέιτ περπάτησε στην πασαρέλα υπό τους ήχους του «I Love Rock ’n’ Roll», με ένα σύνολο μαύρων δαντελένιων εσωρούχων και στην κυριολεξία… τα «έσπασε». Η 22χρονη Λίλα, τη συνόδευσε με ακόμα πιο εντυπωσιακή εμφάνιση, χωρίς να αφήνει πολλά στη φαντασία.

Το σόου σηματοδότησε την πρώτη φορά που η Kate, η οποία έκλεισε τα 50 τον Ιανουάριο, ανέβηκε στην πασαρέλα από το 2022, όταν περπάτησε στην πασαρέλα για τη Bottega Veneta. Σχετικά με το περπάτημα στην πασαρέλα η ίδια δήλωσε: «Είναι διασκεδαστικό και συναρπαστικό, αλλά εξακολουθώ να έχω άγχος».

Όσοι παρακολούθησαν το σόου έκαναν λόγο για επιστροφή της Κέιτ στην πασαρέλα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Κέιτ έκανε το ντεμπούτο της στην πασαρέλα στην ηλικία των 14 ετών και όλοι πλέον μιλούσαν γι’ αυτήν. Η Κέιτ έγινε διάσημη στα μέσα της δεκαετίας του 1990, με μια γυμνόστηθη διαφήμιση τζιν του οίκου Calvin Klein, όταν ήταν μόλις 16 ετών. Έγινε συνώνυμη με την «heroin chic», αισθητική της δεκαετίας λόγω του αδύνατου κορμιού της και του ανοιχτόχρωμου δέρματός της, αλλά η ίδια χαρακτήρισε τον όρο απαίσιο.

Το μοντέλο έχει το δικό του πρακτορείο με την επωνυμία «Kate Moss Agency Limited». Τον περασμένο Ιούλιο αποκαλύφθηκε ότι η ίδια έχει, σχεδόν, τριπλασιάσει το εισόδημα των πελατών της που έχουν υπογράψει στο πρακτορείο της. Στους πελάτες της περιλαμβάνονται η κόρη της, η τραγουδίστρια Rita Ora και ο γιος του Bobby Gillespie, Lux.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.