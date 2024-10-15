Μία σπάνια δημόσια εμφάνιση έκανε πριν 3 ημέρες ο θρυλικός χεβιμεταλάς Όζι Όσμπορν (Ozzy Osbourne), ο οποίος εδώ και χρόνια δίνει μάχη με το Πάρκινσον ενώ το 2022 έκανε και μία πολύ σοβαρή εγχείρηση στην σπονδυλική στήλη

Συνοδευόμενος από την οικογένεια του και κρατώντας μπαστούνι για να στηρίζεται, ο τραγουδιστής των Black Sabbath εμφανίστηκε στις 12 Οκτωβρίου σε εκδήλωση για να υπογράψει αυτόγραφα, κοντά στο Λος Άντζελες.

Ozzy Osbourne Makes Rare Public Appearance Amid Parkinson's Battle https://t.co/VWmFb8pfCG — E! News (@enews) October 15, 2024

Φορώντας ένα μαύρο μπλουζάκι, κολιέ με αλυσίδα και τα χαρακτηριστικά στρογγυλά γυαλιά του, ο 75χρονος ροκ σταρ συνοδευόταν από την σύζυγό του Σάρον Όσμπορν καθώς και τα παιδιά τους, Κέλι και Τζακ Όσμπορν.

"Ευχαριστώ πολύ όλους που ήρθαν στο @monsterpaloozaofficial αυτό το Σαββατοκύριακο!!" έγραψε ο Τζακ στο Instagram, ανεβάζοντας βίντεο και στιγμιότυπα από την εμφάνιση της οικογένειας Οσμπορν.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, ενόψει της δημόσιας εμφάνισης, ο Τζακ Όσμπορν ανέβασε στο Instagram ένα βίντεο από τις ασκήσεις του πατέρα του κατά του Πάρκινσον.

«Είμαστε σε λειτουργία πλήρους προπόνησης», έγραψε ο Τζακ στις 4 Οκτωβρίου, δημοσιεύοντας ένα βίντεο με τον Ozzy να χρησιμοποιεί μια ζώνη ασκήσεων για να τεντώνει τους μυς των χεριών του.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.