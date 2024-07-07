Ένα από τα φορέματα των οκτώ παρανύμφων στο γάμο της βασίλισσας Ελισάβετ Β΄ με τον πρίγκιπα Φίλιππο, πωλήθηκε σε δημοπρασία από τον οίκο Christie's, στις 2 Ιουλίου, για 48.420 δολάρια.

Πρόκειται για το ιβουάρ φόρεμα Norman Hartnell που φορούσε η Λαίδη Ελίζαμπεθ Λάμπαρτ στο πριγκιπικό γάμο που πραγματοποιήθηκε στις 20 Νοεμβρίου 1947, στο Αβαείο του Ουέστμινστερ. Σύμφωνα με το People, η Λάμπαρτ ήταν κόρη του κόμη και της κόμισσας του Κάβαν και παιδική φίλη της Ελισάβετ.

#AuctionUpdate A Royal Bridesmaid's dress and headdress realised £37,800. A beautiful piece of craftsmanship and design, this bridesmaid’s dress was made by celebrated royal couturier Sir Norman Hartnell, and was worn by Lady Elizabeth Lambart. pic.twitter.com/1M4aEM5LXA — Christie's (@ChristiesInc) July 2, 2024

«Είναι μια θαυμάσια ευκαιρία να αποκτήσει κανείς ένα επιβλητικό και σπάνιο δείγμα της βασιλικής ιστορίας της μόδας» είχε αναφέρει σε δήλωσή του πριν την πώληση ο ειδικός του οίκου, Benedict Winter.

«Με το λεπτό του σχέδιο, τα όμορφα κεντήματα και την εξαιρετική αίσθηση της κίνησης, αυτό το κομψό φόρεμα ενσαρκώνει την αίγλη των παραγγελιών του σερ Νόρμαν και την ελπίδα που έδωσε ο γάμος της εκλιπούσας βασίλισσας και του δούκα του Εδιμβούργου στη μεταπολεμική Βρετανία».

@Christie's

Η Λάμπαρτ δάνεισε τη δημιουργία στο Μουσείο Μόδας «Bath» από τη δεκαετία του 1980 έως τις αρχές της δεκαετίας του 2000, ενώ επίσης την φόρεσε το σούπερ μόντελ, Κέιτ Μος (Κate Moss).

«Η συνάντηση με τη Λαίδη Ελίζαμπεθ και το φόρεμά της το οποίο έχει μια τόσο υπέροχη κληρονομιά, ήταν μια μαγική στιγμή για μένα. Ένιωσα σαν να φορούσα ένα κομμάτι της ιστορίας», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά η Μος.

@Christie's

Το φόρεμα πέρασε στην οικογένεια της Λάμπαρτ μετά το θάνατό της το 2016, προτού αγοραστεί από ιδιώτη στις αρχές του μήνα για 48.420 δολάρια.

Πηγή: skai.gr

