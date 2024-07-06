Μήπως κόλλησε η ζυγαριά; 10 μικρά κόλπα για να την ξεκολλήσεις

Είναι φυσιολογικό. Και πολλοί παράγοντας μπορεί να παίζουν ρόλο στο οτι η ζυγαριά δεν κατεβαίνει παρά την προσπάθεια που κάνεις. Υπάρχει λύση; Αρκετές. Σίγουρα μπορείς να κάνεις κάτι γι' αυτό.

Δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν το έχει αντιμετωπίσει. Σε όλους λίγο πολύ, έχει συμβεί κάποια στιγμή ενώ προσπαθούμε να χάσουμε κιλά και τα πάμε καλά ξαφνικά χωρίς να έχουμε κάνει κάποια σοβαρή αλλαγή να βλέπουμε ξανά και ξανά το ίδιο νούμερο. Δες λοιπόν μερικά κολπάκια που μπορεί να σε βοηθήσουν να πάρεις πάλι... μπρος.

Τι και πως τρώω diary

Όχι δε θα χάσει επιπλέον βάρος αλλά θα σε βοηθήσει να καταλάβεις τι δεν πάει καλά. Μπορεί να είναι μια μικρή λεπτομέρεια που απλά μηχανικά έκανες και δεν κατάλαβες καν. Σημείωνε αναλυτικά τις ώρες λήψης των γευμάτων, τα τρόφιμα που τρως σε κάθε γεύμα, τις ποσότητες, το χρόνο κατανάλωσης και οτιδήποτε άλλο μπορεί να σε βοηθήσει στον εντοπισμό προβλημάτων, άρα και στην επίλυσή τους, όπως π.χ. αν έφαγες παρορμητικά, πόσες θερμίδες πήρες, εάν γυμνάστηκες και πώς, πόσες ώρες κοιμήθηκες, ποια είναι η σωματική και ψυχολογική σου κατάσταση. Μην θεωρείς τίποτα ασήμαντο. Ακόμα και μια ορμονική αλλαγή μπορεί να κλειδώσει το σύστημα του οργανισμού σου. Και φυσικά αν περνάς περιόδους άγχους και πίεσης αυτό κι αν παίζιε ρόλο.

Διαβάστε περισσότερα στο womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.