Τζόζεφ Μπαένα: Ο 28χρονος γιος του Σβαρτσενέγκερ σε διαγωνισμούς bodybuilding

Ο Τζόζεφ Μπαένα, ο 28χρονος γιος του Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ με την εντυπωσιακή ομοιότητά στον μπαμπά του, συνεχίζει την διαπρέπει στους αγώνες bodybuilding.

Ο νεαρός αθλητής κατέκτησε την πρώτη θέση στον διαγωνισμό Iron Gladiator της International Natural Bodybuilding Association (INBA), που πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο στην Κορόνα της Καλιφόρνια.

«Ο νέος σας πρωταθλητής στο INBA Iron Gladiator Classic Physique!», έγραψε ο Μπαένα σε ανάρτησή του στο Instagram μετά τη νίκη του.

Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε, ο 28χρονος ποζάρει πάνω στη σκηνή κρατώντας ένα σπαθί και ένα κράνος, ενώ στον λαιμό του κρέμεται το νέο του μετάλλιο.

Λίγο πριν από τον αγώνα, ο Μπαένα είχε εξηγήσει γιατί επέλεξε να συμμετάσχει στην INBA.

«Είναι μόλις ο δεύτερος διαγωνισμός μου. Είμαι ενθουσιασμένος που βρίσκομαι εδώ και ανυπομονώ να ξεκινήσουμε», είχε δηλώσει.

Όπως πρόσθεσε, επέλεξε τη συγκεκριμένη διοργάνωση επειδή τη θεωρεί την πιο αξιόπιστη ομοσπονδία.

«Μου φαίνεται πως είναι η πιο αξιόπιστη φυσική ομοσπονδία bodybuilding, γι’ αυτό και ήθελα να συμμετάσχω. Ήθελα να δοκιμάσω τις δυνατότητές μου», ανέφερε.

Σε άλλη συνέντευξή του, ο Μπαένα αποκάλυψε ότι πριν ασχοληθεί με τα βάρη ήταν παθιασμένος με την κολύμβηση. Η ενασχόλησή του με το bodybuilding ξεκίνησε κατά τη διάρκεια του τρίτου έτους των σπουδών του.

«Άρχισα να σηκώνω βάρη και ερωτεύτηκα το bodybuilding. Έβλεπα τη βελτίωση, την αύξηση της μυϊκής μάζας και της δύναμης και λάτρεψα το άθλημα, ακόμη και ως θεατής», είπε.

«Φέτος ήταν η χρονιά που είπα στον εαυτό μου πως φτάνει με τον φόβο και την υπερανάλυση γιατί ήρθε η ώρα να δεσμευτώ πραγματικά».

Ο Μπαένα είχε σημειώσει ακόμη μία σημαντική επιτυχία λίγες ημέρες νωρίτερα, κατακτώντας την πρώτη θέση σε πολλές κατηγορίες στον διαγωνισμό NPC Natural Colorado State στις 28 Μαρτίου.

Πριν από τους αγώνες, είχε δημοσιεύσει φωτογραφίες με τον 78χρονο πατέρα του, Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ, να τον βοηθά στην προπόνηση.

Ο Σβαρτσενέγκερ θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους bodybuilders όλων των εποχών, έχοντας κατακτήσει επτά τίτλους Mr. Olympia και πέντε τίτλους Mr. Universe.

Ο διάσημος πρωταγωνιστής του «Terminator» απέκτησε τον Τζόζεφ Μπαένα από τη σχέση του με την οικονόμο του, Μίλντρεντ Μπαένα, κατά τη διάρκεια του 25ετούς γάμου του με τη Μαρία Σράιβερ.

Σε συνέντευξή του στο περιοδικό People το 2023, ο Σβαρτσενέγκερ είχε χαρακτηρίσει την απιστία του ως «το μεγάλο του λάθος».

«Πάντα φροντίζαμε τα παιδιά να μη χρειαστεί να υποφέρουν εξαιτίας αυτής της υπόθεσης», είχε δηλώσει.

Παρότι ο Μπαένα πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της παιδικής του ηλικίας μεγαλώνοντας με τη μητέρα του, με τα χρόνια έχει αναπτύξει στενή σχέση με τον πατέρα του, ακολουθώντας μάλιστα τα βήματά του στο bodybuilding.

«Είναι ένας καταπληκτικός πατέρας. Είναι ένας άνθρωπος που μπορείς να έχεις ως πρότυπο και ο πιο έξυπνος άνθρωπος που γνωρίζω», είχε δηλώσει ο Μπαένα στο Entertainment Tonight το 2023.

«Ήταν μια υπέροχη διαδρομή και με έχει στηρίξει σε ό,τι κι αν κάνω. Είμαι πραγματικά ευγνώμων που έχω έναν τέτοιο πατέρα».

Ο Μπαένα είχε αποτίσει φόρο τιμής στον πατέρα του και κατά τη συμμετοχή του στο «Dancing With the Stars». Τον Οκτώβριο του 2022 παρουσίασε μια χορογραφία Charleston με θέμα τον «Ηρακλή», υποδυόμενος τον χαρακτήρα που είχε ενσαρκώσει ο Σβαρτσενέγκερ στην ταινία «Hercules in New York» του 1970.

«Το γεγονός ότι είχε παίξει σε εκείνη την ταινία έκανε όλη την εμπειρία πολύ διασκεδαστική. Το συζητήσαμε και γελάσαμε πολύ», είχε δηλώσει ο Μπαένα.

«Ήταν μία από τις πρώτες του ταινίες και μάλλον όχι η αγαπημένη του. Όμως αυτή ήταν μία από τις αγαπημένες μου χορογραφίες και ήμουν πραγματικά ενθουσιασμένος».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.