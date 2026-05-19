Σάρον Στόουν: Σαν πριγκίπισσα στις Κάννες με φόρεμα που έλαμπε από κρύσταλλα

Η Σάρον Στόουν δεν χρειάζεται πολλά για να τραβήξει τα βλέμματα στις Κάννες. Μια θεατρική κίνηση, ένα εντυπωσιακό couture κομμάτι και η αυτοπεποίθηση μιας σταρ που γνωρίζει πώς να ξεχωρίζει.

Η ηθοποιός έδωσε το «παρών» στην πρεμιέρα της ταινίας «Fjord», επιλέγοντας μια δημιουργία που έμοιαζε να έχει βγει από παραμύθι. Φόρεσε μια στράπλες τουαλέτα του οίκου Miss Sohee, από τη συλλογή υψηλής ραπτικής για το 2026, διακοσμημένη με κρυστάλλους, μαύρες χάντρες και ρομαντικά φλοράλ κεντήματα. Το λιλά στοιχείο στο κέντρο του φορέματος έδινε στο σύνολο μια σχεδόν γλυπτική αίσθηση, κάνοντάς το ακόμη πιο ξεχωριστό.

Ωστόσο, το κομμάτι που έκανε πραγματικά τη διαφορά ήταν η ασορτί κάπα. Σε μια χρονιά που το Φεστιβάλ των Καννών έχει αυστηροποιήσει τους κανόνες για τις εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί, η Στόουν κατάφερε να κινηθεί ακριβώς στο όριο, χωρίς να το ξεπεράσει. Οι νέες οδηγίες βάζουν φρένο στα υπερβολικά ογκώδη ρούχα, κυρίως όταν εμποδίζουν την κυκλοφορία των καλεσμένων ή δημιουργούν προβλήματα στην είσοδο των αιθουσών.

Η κάπα της, όμως, δεν είχε τη λογική μιας τεράστιας ουράς που απλώνεται στο χαλί. Αντίθετα, λειτουργούσε σαν κινηματογραφικό αξεσουάρ: άνοιγε, ακολουθούσε την κίνησή της και χάριζε στις κάμερες το απαραίτητο δράμα, χωρίς να δείχνει εκτός κανόνων. Ήταν μια έξυπνη στιλιστική επιλογή, περισσότερο υπολογισμένη παρά τυχαία, από μια γυναίκα που ξέρει πώς να μετατρέπει μια άφιξη σε στιγμή.

A glowing ✨ Sharon Stone at the #Cannes Film Festival today! 💃🏽 pic.twitter.com/3SQ0K58QsP — SinnamonSCouture (@SinnamonCouture) May 18, 2026

Η παρουσία της έρχεται σε μια περίοδο όπου οι Κάννες επιχειρούν να βάλουν πιο σαφή όρια στη μόδα του φεστιβάλ. Εκτός από τα υπερβολικά ογκώδη φορέματα, οι διοργανωτές έχουν ξεκαθαρίσει πως η γυμνότητα δεν επιτρέπεται στο κόκκινο χαλί ή στους υπόλοιπους χώρους της διοργάνωσης. Παρ’ όλα αυτά, αρκετές σταρ συνεχίζουν να δοκιμάζουν τις αντοχές των νέων κανόνων, επιλέγοντας διάφανα υφάσματα, αποκαλυπτικές γραμμές και δημιουργίες που κινούνται ανάμεσα στο τολμηρό και το επιτρεπτό.

Πηγή: skai.gr

