Τζίνα Ντέιβις: Το κόκκινο χαλί υποκλίθηκε στη διαχρονική ομορφιά της

Η Τζίνα Ντέιβις απέδειξε για ακόμη μία φορά πως η γοητεία της παραμένει διαχρονική. Η 70χρονη ηθοποιός βρέθηκε στην πρεμιέρα της νέας σειράς «The Boroughs» στο Λος Άντζελες και τράβηξε όλα τα βλέμματα με την κομψότητα και τη λάμψη της.

Η Τζίνα Ντέιβις έδειχνε πιο λαμπερή από ποτέ, επιβεβαιώνοντας πως η διαχρονική ομορφιά και η αυτοπεποίθηση δεν έχουν ηλικία. Με αέρα παλιάς Χολιγουντιανής σταρ, πόζαρε στους φωτογράφους και κέρδισε τις εντυπώσεις στην πρεμιέρα της νέας παραγωγής επιστημονικής φαντασίας.

Η σειρά «The Boroughs» φέρει την υπογραφή των Ματ και Ρος Ντάφερ, των δημιουργών του «Stranger Things», και διαθέτει ένα δυνατό καστ, στο οποίο συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, ο Μπιλ Πούλμαν και ο Άλφρεντ Μολίνα. Σύμφωνα με την επίσημη περιγραφή, η υπόθεση εκτυλίσσεται σε μια φαινομενικά ειδυλλιακή κοινότητα συνταξιούχων, όπου μια ομάδα απρόσμενων ηρώων πρέπει να ενώσει τις δυνάμεις της για να σταματήσει μια εξωγήινη απειλή που προσπαθεί να τους κλέψει το μόνο πράγμα που δεν έχουν: τον χρόνο.

Η Τζίνα Ντέιβις ξεκίνησε την καριέρα της στον κινηματογράφο το 1982, με έναν μικρό ρόλο στην ταινία «Tootsie», δίπλα στον Ντάστιν Χόφμαν. Μιλώντας πρόσφατα στην εκπομπή του Άντι Κοέν, θυμήθηκε εκείνη την πρώτη επαγγελματική εμπειρία της και αποκάλυψε: «Ήταν το πρώτο πράγμα για το οποίο πέρασα από οντισιόν και πήρα τον ρόλο. Δεν είχα ξαναβρεθεί ποτέ σε γύρισμα και σκεφτόμουν: “Μήπως υπάρχει κάποια ειδική κινηματογραφική υποκριτική που δεν έχω μάθει;”. Οπότε ήμουν λίγο αγχωμένη».

Μετά το «Tootsie», η καριέρα της απογειώθηκε. Πρωταγωνίστησε στην ταινία επιστημονικής φαντασίας και τρόμου «The Fly», στο πλευρό του τότε συντρόφου της, Τζεφ Γκόλντμπλουμ, ενώ ακολούθησαν το «Beetlejuice» και «The Accidental Tourist,», που της χάρισε το Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου. Το 1991 ήρθε ένας από τους πιο εμβληματικούς ρόλους της καριέρας της, στο «Thelma & Louise», την ταινία που έγινε σύμβολο γυναικείας ανεξαρτησίας και ετοιμάζεται να συμπληρώσει 35 χρόνια από την κυκλοφορία της.

Πηγή: skai.gr

