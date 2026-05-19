Μαντόνα: Το «Bring Your Love» την ανέβασε ξανά στην κορυφή σε χρόνο ρεκόρ

Η «βασίλισσα της ποπ», Μαντόνα, κατάφερε να «σκαρφαλώσει» στην κορυφή του Billboard's dance με το «Bring Your Love», τη συνεργασία της με τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ. Η καλλιτέχνις επιβεβαίωσε πως ακόμη και μετά από δεκαετίες καριέρας μπορεί να δημιουργεί τραγούδια που βρίσκουν αμέσως τον δρόμο τους προς το κοινό.

Το «Bring Your Love» έκανε αρχικά είσοδο στο Dance Digital Song Sales chart στο Νο. 9, όμως μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα κατάφερε να εκτοξευθεί στην πρώτη θέση. Η δυναμική των δύο σταρ αποδείχθηκε αρκετή για να μετατρέψει το κομμάτι σε άμεση επιτυχία, με τη Μαντόνα να σημειώνει ακόμη μία πρωτιά σε ένα chart που ταιριάζει απόλυτα στην ιστορία και την ταυτότητά της.

Για τη Μαντόνα, αυτή είναι η τρίτη φορά που φτάνει στην κορυφή του συγκεκριμένου chart. Ο αριθμός μπορεί να μοιάζει μικρός για μια καλλιτέχνιδα που έχει ταυτίσει το όνομά της με τη dance-pop, όμως πολλές από τις πιο εμβληματικές επιτυχίες της κυκλοφόρησαν πολύ πριν την εποχή των ψηφιακών downloads και πριν το Billboard δημιουργήσει τη συγκεκριμένη λίστα.

Το «Bring Your Love» αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς αποτελεί το πρώτο επίσημο single από το επερχόμενο άλμπουμ της Μαντόνα, «Confessions II», το οποίο έρχεται ως συνέχεια του θρυλικού «Confessions on a Dance Floor» του 2005. Το νέο άλμπουμ σηματοδοτεί και την επανασύνδεσή της με τον παραγωγό Στιούαρτ Πράις, ενώ αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 3 Ιουλίου από τη Warner Records.

Οι δύο καλλιτέχνιδες είχαν ήδη προϊδεάσει το κοινό μετά την κοινή τους εμφάνιση στο Coachella, όπου η Μαντόνα έκανε έκπληξη στη σκηνή της Σαμπρίνα Κάρπεντερ. Εκεί οι δύο καλλιτέχνιδες ερμήνευσαν μαζί κομμάτια όπως το «Vogue» και το «Like a Prayer», σε μια στιγμή που η Μαντόνα χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική, καθώς συνέδεσε το παρόν της με την εποχή του πρώτου «Confessions».

Την ίδια στιγμή, το «I Feel So Free», ένα ακόμη τραγούδι από τη νέα της εποχή, κατάφερε επίσης να ξεχωρίσει, ανεβαίνοντας στο top 10 του Dance/Mix Show Airplay chart.

