Την πρώτη κοινή, δημόσια εμφάνιση μετά το πολύκροτο διαζύγιο τους πριν από περίπου 10 μήνες έκαναν χθες το βράδυ η Τζένιφερ Λόπεζ και ο Μπεν Αφλεκ.

Το πρώην ζευγάρι πόζαρε μαζί, χαμογελαστό (αληθινά) και με πολύ ευχάριστη διάθεση, στην πρεμιέρα της ταινίας Kiss of the Spider Woman στη Νέα Υόρκη και τα φλας των φωτογράφων άστραψαν.

Η Λόπεζ πρωταγωνιστεί στην ταινία, αλλά είναι και executive producer, μαζί με τον Μπεν Άφλεκ.

Οι δυο τους έδειχναν πολύ άνετοι και φιλικοί μεταξύ τους, αποδεικνύοντας ότι οι δύσκολες μέρες πέρασαν και πλέον – όπως έχουν δηλώσει και οι ίδιοι – τρέφουν μόνο σεβασμό και αγάπη ο ένας για τον άλλον.

