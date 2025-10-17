Κέιτ Μος: Το στριπτίζ της κόρης της και οι σέξι φωτογραφίες στο Instagram

Η Λίλα Μος (Lila Moss) προκάλεσε θύελλα με τις σέξι φωτογραφίες που δημοσίευσε στο Instagram από τα παρασκήνια της εμφάνισής της στην επίδειξη μόδας της Victoria Secret. Η κόρη της Κέιτ Μος (Kate Moss) άφησε τους θαυμαστές της με το στόμα ανοιχτό με τις νέες προκλητικές φωτογραφίες, στις οποίες ποζάρει με τα εσώρουχά της.

Lila Moss on the Victoria’s Secret Fashion Show runway 🪽 pic.twitter.com/LH5yQnsOwS October 16, 2025

Σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η 23χρονη Λίλα φαινόταν εντυπωσιακή, φορώντας ένα μαύρο σουτιέν και ένα ταιριαστό στρινγκ, καθώς κρατούσε ένα μαξιλάρι στο κρεβάτι της. Φωτογραφήθηκε να κοιτάζει πάνω από τον ώμο της, ενώ τα εσώρουχά της είχαν διακοσμημένα φτερά, μια αναφορά στην εμβληματική εικόνα της μάρκας.

Η Λίλα, που ζει με διαβήτη τύπου 1, έδειξε επίσης με υπερηφάνεια το συνεχές σύστημα παρακολούθησης γλυκόζης που φέρει στον βραχίονά της. Τα σέξι στιγμιότυπα που δημοσίευσε στα social media ανέδειξαν την καλλίγραμμη σιλουέτα της. Η Λίλα μοιράστηκε, επίσης, φωτογραφίες από τα παρασκήνια της επίδειξης μόδας της Victoria Secret. «Το ροζ επέστρεψε!», έγραψε η ίδια στην ανάρτησή της. «Είμαι τόσο ευγνώμων που μπόρεσα να περάσω χρόνο με τις πιο εκπληκτικές γυναίκες και να περπατήσω μαζί τους. Διασκεδάσαμε τόσο πολύ».

Η Λίλα Γκρέις Μος Χακ (Lila Grace Moss Hack), κόρη της θρυλικής Κέιτ Μος και του εκδότη Τζέφερσον Χακ, δεν είναι απλά μια «κόρη κάποιου διάσημου», αλλά μια ανερχόμενη δύναμη στον κόσμο της μόδας. Η είσοδός της στον χώρο της μόδας ξεκίνησε ήδη από το 2016, όταν εμφανίστηκε στο εξώφυλλο της ιταλικής «Vogue» μαζί με τη μητέρα της. Το 2018, ανακοινώθηκε ως νέο πρόσωπο της Marc Jacobs Beauty, ενώ τον ίδιο χρόνο πόζαρε στο εξώφυλλο του περιοδικού «Dazed».Το μεγάλο της ντεμπούτο στην πασαρέλα έγινε το 2021, όταν περπάτησε για τον οίκο Miu Miu στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι. Από τότε, έχει συμμετάσχει σε καμπάνιες μεγάλων οίκων μόδας, όπως Fendi, Versace και Calvin Klein.

Πηγή: skai.gr

