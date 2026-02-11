Τζένιφερ Άνιστον: Το μυστικό της σιλουέτας της στα 57 – Τι περιλαμβάνει το καθημερινό της πιάτο

Η Τζένιφερ Άνιστον, γνωστή για το γυμνασμένο σώμα της, γιορτάζει τα 57α γενέθλιά της και συνεχίζει να θεωρείται μια από τις πιο εντυπωσιακές παρουσίες στο Χόλιγουντ. Η ηθοποιός αποκαλύπτει ότι η διατήρηση της σιλουέτας της βασίζεται σε έναν υγιεινό, ολιστικό τρόπο ζωής και μια διατροφή πλούσια σε πρωτεΐνες, χαμηλή σε υδατάνθρακες και ζάχαρη.

Όπως έχει δηλώσει η ίδια, είναι προσεκτική όσον αφορά στο φαγητό της, στη φροντίδα του εαυτού της και στον επαρκή ύπνο. Ένα από τα κεντρικά στοιχεία της ρουτίνας της είναι η διαλείπουσα νηστεία: η Τζένιφερ απέχει από το φαγητό για 16 ώρες ημερησίως, καταναλώνοντας όλα τα γεύματά της μέσα σε ένα οκτάωρο — για παράδειγμα, μεταξύ 10 π.μ. και 6 μ.μ.

Το πρωινό της ξεκινά συνήθως με ένα φλιτζάνι ζεστό νερό με λεμόνι και έναν καφέ με άπαχο γάλα. Στη συνέχεια, επιλέγει πλιγούρι βρώμης με ασπράδια αυγών ή αυγών μαγειρεμένων με διάφορους τρόπους. Το αγαπημένο της πρωτεϊνικό smoothie περιλαμβάνει μπανάνες, κεράσια, βατόμουρα, σκόνη πράσινων λαχανικών, πεπτίδιο κολλαγόνου, λίγη σκόνη κακάο, σταγόνες σοκολάτας με στέβια και σοκολατούχο γάλα αμυγδάλου.

Για μεσημεριανό, η Άνιστον προτιμά να τρώει τόνο με σαλάτα αγγουριού, χρησιμοποιώντας αμινοξέα Bragg αντί για σόγια σος. Στα σνακ της περιλαμβάνονται σφιχτά αυγά, τυροκροκέτες ή μια κούπα σούπα, κατά τα μέσα του πρωινού ή ανάμεσα σε μεσημεριανό και δείπνο.

Το βράδυ, απολαμβάνει ψητό κοτόπουλο με κολοκυθάκια και σάλτσα πέστο, ενώ κάθε δύο εβδομάδες παραχωρεί στον εαυτό της την απόλαυση να γεύεται μια καρμπονάρα. Η ηθοποιός έχει δηλώσει ότι επιτρέπει και «ημέρες απόλαυσης», όπου μπορεί να φάει πίτσα, μπιφτέκια ή μεξικάνικο φαγητό χωρίς τύψεις.

Όσον αφορά στο αλκοόλ, όταν έχει διάθεση για ποτό, προτιμά ένα dirty martini ή τεκίλα. Το μυστικό της; Ισορροπία: τα γεύματά της είναι πλούσια σε πρωτεΐνες, με υγιείς υδατάνθρακες, ενώ αφήνει χώρο για γλυκά ή ποτά όταν το επιθυμεί. Η Τζένιφερ Άνιστον συνδυάζει τη διατροφή με τακτική άσκηση, μαθήματα stair climber και διαλογισμό, ενώ φροντίζει να περνά χρόνο στη φύση με τα σκυλιά της. Δεν ανησυχεί για τη γήρανση ούτε για αισθητικές επεμβάσεις, εστιάζοντας στο να είναι «υγιής και ευτυχισμένη» καθώς μεγαλώνει.

Πηγή: skai.gr

