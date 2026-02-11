Ριάνα: Εμφανίστηκε με βέρα στο Λος Άντζελες - Οι φήμες ότι παντρεύτηκε με τον A$AP Rocky...

Οι φήμες ότι η Ριάνα και ο A$AP Rocky έχουν παντρευτεί κρυφά όχι μόνο δεν κοπάζουν, αλλά ενισχύονται ολοένα και περισσότερο μετά την τελευταία δημόσια εμφάνιση της τραγουδίστριας στο Λος Άντζελες.

Η 37χρονη σταρ εθεάθη να κάνει τα ψώνια της σε τοπικό σούπερ μάρκετ φορώντας δαχτυλίδι γάμου, σύμφωνα με τα σκανδαλοθηρικά περιοδικά.

Το ίδιο κόσμημα φορούσε και σε δεύτερη, ξεχωριστή έξοδό της στην πόλη, γεγονός που άναψε ξανά τη συζήτηση γύρω από έναν πιθανό μυστικό γάμο με τον επί χρόνια σύντροφό της και πατέρα των παιδιών της, A$AP Rocky.

Rihanna the billionaire stuns by doing own grocery shopping at Whole Foods... with ring on wedding finger https://t.co/9kaZDkgiLr — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) February 11, 2026

Το ζευγάρι βρίσκεται εδώ και πάνω από έναν χρόνο στο επίκεντρο αντίστοιχων φημών, οι οποίες έχουν ενισχυθεί από το γεγονός ότι τόσο η καλλιτέχνις όσο και ο A$AP Rocky αναφέρονται συχνά ο ένας στον άλλον ως «σύζυγο», χωρίς ωστόσο να έχουν επιβεβαιώσει επίσημα κάτι σχετικό.

Η Ριάνα, η οποία είναι έγκυος στο τρίτο τους παιδί, εμφανίστηκε χαλαρή και άνετη, φορώντας φαρδιά γκρι φόρμα, εφαρμοστό T-shirt και γυαλιά ηλίου. Μαζί με τον A$AP Rocky έχουν ήδη δύο γιους, τον RZA, τριών ετών, και τον Riot, δύο ετών, ενώ σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις του ράπερ, το ζευγάρι ελπίζει το τρίτο τους παιδί να είναι κορίτσι.

Σε συνέντευξή του, όταν ρωτήθηκε αν ανυπομονεί να γίνει σύζυγος, ο A$AP Rocky απάντησε με χιούμορ: «Πώς ξέρεις ότι δεν είμαι ήδη σύζυγος;». Αμέσως μετά, γελώντας, πρόσθεσε: «Ακόμα δεν θα το επιβεβαιώσω».

Οι θαυμαστές τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εμφανίζονται διχασμένοι. Κάποιοι αναρωτιούνται γιατί ένα τόσο προβεβλημένο ζευγάρι να κρατήσει μυστικό έναν γάμο, τη στιγμή που έχουν ήδη δημιουργήσει οικογένεια. Άλλοι, ωστόσο, επισημαίνουν ότι ακόμα και οι διάσημοι δικαιούνται να κρατούν ορισμένες στιγμές αποκλειστικά για τον εαυτό τους.

Οι φήμες περί γάμου δεν είναι καινούργιες. Το 2022, το ζευγάρι είχε «παίξει» με την ιδέα ενός γάμου στο μουσικό βίντεο του A$AP Rocky για το τραγούδι «D.M.B.», όπου υποδύονταν ένα νιόπαντρο ζευγάρι, με τη Ριάνα να φορά κόκκινο νυφικό και τον ράπερ να αποκαλύπτει χρυσά δόντια με τη φράση «Marry Me», ενώ εκείνη απαντούσε με το αντίστοιχο «I do».

Μέχρι στιγμής, καμία επίσημη επιβεβαίωση δεν υπάρχει. Όμως το δαχτυλίδι στο χέρι της Ριάνα, οι υπαινιγμοί του A$AP Rocky και η σταθερή, οικογενειακή εικόνα του ζευγαριού αρκούν για να κρατούν το κοινό σε διαρκή αναμονή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.