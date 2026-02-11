Ντρου Μπάριμορ: Σπάει πιάτα αλά ελληνικά και φωνάζει «Όπα!» – Δείτε το βίντεο

Με άρωμα Ελλάδας και διάθεση γλεντιού, η Ντρου Μπάριμορ και ο Ορλάντο Μπλουμ πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό διαφημιστικό σποτ της MSC Cruises που έχει ήδη κατακλύσει τα social media. Το βίντεο, γεμάτο χιούμορ και μεσογειακή ενέργεια, έγινε «viral» μέσα σε λίγες ώρες, αποσπώντας χιλιάδες σχόλια και «likes» από χρήστες σε όλο τον κόσμο.

Η σκηνή εκτυλίσσεται στο ελληνικό εστιατόριο «Paros» του κρουαζιερόπλοιου της εταιρείας, έναν χώρο που παραπέμπει σε παραδοσιακή ταβέρνα κυκλαδίτικου νησιού. Με φόντο τη μεσογειακή διακόσμηση, το ζεστό φως, το ψωμί και το κρασί στο τραπέζι, οι δύο σταρ απολαμβάνουν το δείπνο τους, ενώ γύρω τους επικρατεί μια έντονα γιορτινή ατμόσφαιρα.

Η κορύφωση έρχεται όταν η Ντρου Μπάριμορ, παρασυρμένη από τον ενθουσιασμό της στιγμής, σηκώνεται ξαφνικά από τη θέση της, σπάει ένα πιάτο και φωνάζει δυνατά «Όπα!», σκορπίζοντας γέλια και έκπληξη. Ο Ορλάντο Μπλουμ την κοιτά απορημένος και αναρωτιέται αν αυτή η κίνηση ήταν πράγματι στο σενάριο, με την ίδια να του απαντά χιουμοριστικά πως «μόνο εκείνη μπορεί να σπάει πιάτα».

Το στιγμιότυπο αυτό ήταν αρκετό για να κερδίσει το κοινό. Πολλοί χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποθέωσαν τη «χημεία» των δύο ηθοποιών, αλλά και τη χαλαρή, παιχνιδιάρικη διάθεση του σποτ, σχολιάζοντας πως πρόκειται για μία από τις πιο ευχάριστες διαφημίσεις των τελευταίων μηνών. Η επιλογή της ελληνικής θεματολογίας δεν πέρασε απαρατήρητη, με αρκετούς να επισημαίνουν ότι το βίντεο αναδεικνύει τη φιλοξενία, τη χαρά και τον αυθορμητισμό που συνδέονται διεθνώς με την ελληνική κουλτούρα.

