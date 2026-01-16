Τζέισον Μομόα: Ερωτευμένος στο κόκκινο χαλί του «The Wrecking Crew»

Ο Τζέισον Μαμόα δεν μπορούσε να κρατήσει τα χέρια του μακριά από την πανέμορφη σύντροφό του, Adria Arjona, στην πρεμιέρα της νέας του ταινίας «The Wrecking Ball» στη Νέα Υόρκη. Ο 46χρονος ηθοποιός, που διατηρεί σχέση με την 33χρονη σταρ της σειράς «Andor» από τον Μάιο του 2024, αντάλλαξε ένα τρυφερό φιλί με την αγαπημένη του καθώς περπατούσαν στο κόκκινο χαλί, τραβώντας όλα τα βλέμματα.

Adria Arjona and Jason Momoa attend "The Wrecking Crew" New York Screening at Regal Times Square in New York City.



More: #JasonMomoa #AdriaArjona 🎥 Jamie McCarthy 👉 https://t.co/fTX3eqgEGB pic.twitter.com/NKGMngw7vS January 16, 2026

Ο Τζέισον έδειχνε εκκεντρικός με ένα μοβ βελούδινο κοστούμι που τόνιζε το μυώδες σώμα του, ενώ ξεχώρισε το παραδοσιακό κολιέ από τη γενέτειρά του, τη Χαβάη.

Εν τω μεταξύ, η Adria κέντρισε όλα τα βλέμματα, φορώντας ένα ημιδιαφανές μαύρο φόρεμα που αναδείκνυε τις καμπύλες της, αφήνοντας να διακρίνονται τα αποκαλυπτικά εσώρουχα από κάτω. Το ερωτευμένο ζευγάρι έδειχνε πιο ευτυχισμένο από ποτέ, με τον διάσημο ηθοποιό να κλέβει την παράσταση όταν έβγαλε ένα μπαστούνι του μπέιζμπολ και έσπασε με εντυπωσιακή κίνηση την πινακίδα της ταινίας, ξεσηκώνοντας το κοινό.

Ο ηθοποιός πρωταγωνιστεί στην επερχόμενη κωμωδία του Amazon Prime, στο πλευρό του σταρ των ταινιών δράσης, Dave Bautista. Οι δύο τους υποδύονται αποξενωμένους ετεροθαλείς αδελφούς, οι οποίοι έρχονται ξανά κοντά όταν αποκαλύπτουν μια σκοτεινή συνωμοσία μετά τον θάνατο του πατέρα τους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.