Πάμελα Άντερσον: «Μου λείπει...» - Αιχμές για τη σύζυγο του Τόμι Λι

Η Πάμελα Άντερσον δεν έκρυψε τα συναισθήματά της για τον πρώην σύζυγό της, Τόμι Λι, αφήνοντας αιχμές για τη σημερινή του σύζυγο, Μπρίτανι Φουρλάν. Σε πρόσφατη συνέντευξή της στην εκπομπή του Άντι Κόεν στο «SiriusXM», η 58χρονη ηθοποιός παραδέχτηκε πως της λείπει ο μουσικός και υποστήριξε ότι η σχέση τους θα μπορούσε να είναι καλύτερη αν εκείνος δεν ήταν παντρεμένος.

«Ναι, το πιστεύω», απάντησε όταν ρωτήθηκε αν ο γάμος του Λι με τη Φουρλάν επηρέασε αρνητικά την επικοινωνία τους. «Είναι ένας πραγματικός ρομαντικός και πολύ αφοσιωμένος στη σύζυγό του. Νομίζω ότι απλώς δεν θέλει να προκαλέσει αναταραχές».

Οι ανεκπλήρωτες προσδοκίες μιας καλύτερης σχέσης

Η Άντερσον, που υπήρξε παντρεμένη με τον ντράμερ των Mötley Crüe από το 1995 έως το 1998, εξομολογήθηκε πως θα ήθελε να έχουν πιο στενή σχέση σήμερα. «Έχω πολύ καιρό να του μιλήσω. Μου λείπει», είπε χαρακτηριστικά.

Παρά το διαζύγιό τους, οι δύο τους παραμένουν συνδεδεμένοι λόγω των παιδιών τους, του Μπράντον Τόμας και του Ντίλαν Τζάγκερ. Η ίδια ανέφερε ότι προσπαθεί να διατηρεί επαφή με τον Λι μέσω των γιων τους, ενώ αποκάλυψε και μια πιο προσωπική προσπάθεια επικοινωνίας: «Προσπάθησα να του στείλω τουρσί. Προσπαθώ να διατηρήσω επαφή». Ωστόσο, άφησε να εννοηθεί πως οι χειρονομίες της δεν είχαν το αποτέλεσμα που ήλπιζε. «Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Πρέπει να μείνω έξω από αυτό, αλλά τους εύχομαι το καλύτερο», πρόσθεσε.

Η σκιά της Μπρίτανι Φουρλάν

Η Μπρίτανι Φουρλάν, σύζυγος του Τόμι Λι από το 2019, φαίνεται να παίζει καθοριστικό ρόλο στην απόσταση που έχει δημιουργηθεί ανάμεσα στον μουσικό και την πρώην σύζυγό του. Η Άντερσον άφησε να εννοηθεί πως δεν νιώθει άνετα με τη δυναμική αυτής της σχέσης, αν και τόνισε ότι σέβεται την αφοσίωση του Λι στον γάμο του.

Παράλληλα, σχολίασε και το πρόσφατο σκάνδαλο που αφορούσε τη Φουρλάν και τις κατηγορίες για υποτιθέμενη επικοινωνία με τον τραγουδιστή των Falling in Reverse, Ρόνι Ράντκε. Η Φουρλάν είχε -αρχικά- μιλήσει για εξαπάτηση μέσω των social media, όμως αργότερα ανασκεύασε, λέγοντας πως επρόκειτο απλώς για συνομιλίες κατά τη διάρκεια μιας δύσκολης περιόδου στον γάμο της. «Η ταπείνωση δεν είναι ποτέ αστεία», σχολίασε η Άντερσον. «Αυτού του είδους το προσωπικό δράμα είναι πάντα άσχημο».

Παρά τις αποστάσεις και τις δυσκολίες, η Πάμελα Άντερσον πιστεύει πως ο Τόμι Λι «θα βρει τον δρόμο του». Οι δυο τους αναμένεται να συναντηθούν ξανά στον γάμο του γιου τους, Ντίλαν, τον ερχόμενο Ιούνιο, ενδεχομένως χωρίς την παρουσία της Φουρλάν.

