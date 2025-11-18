Η πρώην σύζυγος του πρώην Kαναδού πρωθυπουργού, Σόφι Γκρεγκουάρ, μίλησε για πρώτη φορά για το πολύκροτο ειδύλλιο του Τζάστιν Τριντό με την ποπ σταρ Κέιτι Πέρι.

Η Γκρεγκουάρ και ο Τριντό παντρεύτηκαν το 2005 και χώρισαν τον Αύγουστο του 2023, έχοντας αποκτήσει τρία παιδιά.

Η Κέιτι Πέρι και ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά, 53 ετών, συνδέθηκαν ρομαντικά για πρώτη φορά τον Ιούλιο και πρόσφατα δημοσιοποίησαν τη σχέση τους στο Παρίσι.

Μιλώντας στο podcast «Arlene is Alone», η παρουσιάστρια Αρλίν Ντίκινσον είπε στην 50χρονη σήμερα πρώην Πρώτη Κυρία του Καναδά ότι θαυμάζει τον τρόπο που παραμένει «ψύχραιμη» σε όλα αυτά – εννοώντας τον σάλο που ξεσήκωσε η σχέση του πρώην συζύγου της με τη διάσημη τραγουδίστρια

«Ξέρετε, είμαστε άνθρωποι και τα πράγματα μας επηρεάζουν. Φυσιολογικό», είπε η Γκρεγκουάρ, σύμφωνα με το CNN. «Το πώς αντιδράς σε αυτά είναι δική σου απόφαση. Έτσι, εγω επιλέγω να ακούω "μουσική", αντί για τον "θόρυβο"».

Η πρώην σύζυγος του Καναδού πρωθυπουργού δηλώνει ότι προσπαθεί να παραμένει προσγειωμένη και «αρνείται να ασχοληθεί με το δράμα», επιλέγοντας αντ' αυτού να επικεντρωθεί σε ό,τι πραγματικά έχει σημασία.

Η Γκρεγκουάρ πρόσθεσε ότι «γνωρίζει πολύ καλά ότι πολλά δημόσια πράγματα εκεί έξω μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα» και παραδέχτηκε ότι αφήνει τον εαυτό της να νιώσει συναισθήματα όπως λύπη, θυμό και απογοήτευση.

«Το τι κάνω με αυτό (πώς διαχειρίζομαι τα δημοσιεύματα) είναι δική μου απόφαση…. Θα αφήσω τον εαυτό μου να απογοητευτεί από κάποιον, θα αφήσω τον εαυτό μου να θυμώσει, να λυπηθεί», είπε η Γκρεγκουάρ. «Και ξέρω σίγουρα πόσο σημαντικό είναι, ως υπέρμαχος της ψυχικής υγείας, να νιώθω αυτά τα συναισθήματα».

Νωρίτερα στο podcast, η Γκρεγκουάρ διόρθωσε την Ντίκινσον όταν την αποκάλεσε «ανύπαντρη μητέρα».

«Σίγουρα δεν είμαι ανύπαντρη μητέρα», είπε. «Έχω μια σχέση με έναν πατέρα που έχει τόσο βαθιά αγάπη και διαθεσιμότητα για τα παιδιά του».



