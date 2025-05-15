Πέθανε σε ηλικία 89 ετών ο Τζο Ντον Μπέικερ, πρώην ηθοποιός των James Bond

Σε ηλικία 89 ετών πέθανε πρώην ηθοποιός των ταινιών James Bond (σ.σ. είχε παίξει μεταξύ άλλων σε τρεις ταινίες του Βρετανού υπερκατασκόπου), Τζον Ντον Μπέικερ (Jon Don Baker), όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του.

Ο Τζον Ντον Μπέικερ έπαιξε δύο διαφορετικούς ρόλους σε τρεις διαφορετικές ταινίες του Τζέιμς Μποντ (James Bond) υποδυόμενος τόσο τον καλό όσο και τον κακό όπως μεταδίδει η Daily Mail. Ο ηθοποιός έπαιξε στην ταινία «The Living Daylights» του 1987, στο «Goldeneye» του 1995 και στο «Tomorrow Never Dies» του 1997.

«Καθώς αποχαιρετούμε τον Τζο Ντον Μπέικερ, κρατάμε τις αναμνήσεις και την αγάπη που μοιράστηκε μαζί μας» ανέφερε αρχικά, στη συλλυπητήρια ανακοίνωσή της, η οικογένεια του ηθοποιού.

«Αν και μπορεί να μην είναι πλέον μαζί μας σωματικά, το πνεύμα του θα παραμείνει πάντα, ένα καθοδηγητικό φως στις ζωές που άγγιξε», συνέχισε η οικογένειά του στην ίδια ανακοίνωση.

«Αναπαύσου εν ειρήνη, Τζο Ντον . Θα μας λείψεις πολύ, αλλά δεν θα ξεχαστείς ποτέ», κατέληξαν.

Πηγή: skai.gr

