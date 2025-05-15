Η Nicole Scherzinger έδειχνε εντυπωσιακή, καθώς επιδείκνυε την εντυπωσιακή της σιλουέτα με ένα στράπλες μπικίνι κατά τη διάρκεια μιας ειδυλλιακής απόδρασης στις νήσους Τερκς και Κέικος (Turks and Caicos).

Πού είναι αυτό το μέρος θα αναρωτιέστε πολλοί. Νοτιοανατολικά της Κοινοπολιτείας των Μπαχαμών, ανατολικά της Κούβας και βορείως της Αϊτής και της Δομινικανής Δημοκρατίας, οι Νήσοι Τερκς και Κέικος (Turks and Caicos) διαθέτουν μερικές από τις ομορφότερες παραλίες της υφηλίου και ένα κλίμα που τις κάνει ιδανικούς προορισμούς για διακοπές όλους τους μήνες του χρόνου. Καθένα από αυτά τα μικρά νησιά περιβάλλονται από έναν τεράστιο κοραλλιογενή ύφαλο και μοιάζουν με καταπράσινη πεδιάδα μέσα στο τιρκουάζ αρχιπέλαγος.

Η 46χρονη τραγουδίστρια, πρώην μέλος των Pussycat Dolls, ήταν σε εξαιρετική φόρμα καθώς πόζαρε σε μια παραλία, φορώντας το κοραλί μαγιό της. Μάλιστα, η ίδια θέλησε να δείξει το πόσα καλά περνάει και στους θαυμαστές της γι’ αυτό φρόντισε να «ανεβάσει» στο Instagram πολλές φωτογραφίες και βίντεο.

Η Nicole Scherzinger έκανε ό,τι μπορούσε για να αναδείξει τους κοιλιακούς και τα ατελείωτα πόδια της. Ποζάροντας με αυτοπεποίθηση μπροστά στην παραλία, η Nicole ξεσήκωσε τους θαυμαστές της. Η ίδια συνοδευόταν από τον αρραβωνιαστικό της, Thom Evans. Η Νικόλ, που ποτέ δεν απέφευγε τα φώτα της δημοσιότητας, ήταν στο στοιχείο της, καθώς έπαιρνε διάφορες σέξι πόζες.

Άλλες φωτογραφίες έδειχναν τη σταρ στο πολυτελές κατάλυμα του ζευγαριού, στο οποίο ξάπλωσε δίπλα σε μια πισίνα υπερχείλισης, με ένα τεράστιο καπέλο που κάλυπτε το πρόσωπό της.

Η Nicole έγραψε: «Γι’ αυτό δουλεύουμε τόσο σκληρά...». Τα στιγμιότυπα διακοπών της Nicole έρχονται μετά την απίστευτη εμφάνισή της κατά τη διάρκεια της φιλανθρωπικής εκδήλωσης Family Equality's Night at the Pier, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη.

Πηγή: skai.gr

