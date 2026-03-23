Τζάκλιν Σμιθ: Ο «Άγγελος του Τσάρλι» παραμένει σέξι - Αγέραστη στα 80 της

Η 80χρονη Τζάκλιν Σμιθ, μία από τις πιο εμβληματικές παρουσίες της δεκαετίας του ’70, εξακολουθεί να εντυπωσιάζει με την εμφάνισή της.

Η ηθοποιός, που έγινε διάσημη μέσα από τη σειρά «Charlie's Angels» («Οι Άγγελοι του Τσάρλι», 1976–1981) δίπλα στις Φάρα Φόσετ και Κέιτ Τζάκσον, παραμένει μέχρι σήμερα σύμβολο κομψότητας και διαχρονικής ομορφιάς. Μάλιστα, ήταν η μόνη από τις τρεις πρωταγωνίστριες που συμμετείχε σε όλες τις σεζόν της σειράς, καθιερώνοντας τον χαρακτήρα της Κέλι Γκάρετ ως έναν από τους πιο αγαπητούς της εποχής.

Σε πρόσφατη εμφάνισή της στο Μπέβερλι Χιλς, η Σμιθ απέδειξε για ακόμη μία φορά γιατί εξακολουθεί να μαγνητίζει τα βλέμματα. Μετά το τέλος της σειράς, η καριέρα της επικεντρώθηκε κυρίως σε τηλεταινίες και μίνι σειρές, με πιο χαρακτηριστική την ερμηνεία της στην παραγωγή «Jacqueline Bouvier Kennedy» το 1981, που της χάρισε υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα. Παράλληλα, έκανε εμφανίσεις στις κινηματογραφικές μεταφορές της σειράς, τόσο το 2003 όσο και το 2019.

Πέρα από την υποκριτική, η Σμιθ έχει δραστηριοποιηθεί με επιτυχία και στον χώρο του design, δημιουργώντας συλλογές ρούχων, ειδών σπιτιού και προϊόντων ομορφιάς.

Η ίδια αποδίδει τη διαχρονική της εμφάνιση σε έναν υγιεινό και ισορροπημένο τρόπο ζωής. Όπως έχει δηλώσει, δεν καταναλώνει αλκοόλ ούτε έχει κάνει χρήση ουσιών, ενώ γυμνάζεται καθημερινά και ακολουθεί μια διατροφή πλούσια σε φρούτα και λαχανικά, χωρίς, ωστόσο, να στερείται μικρές απολαύσεις.

«Η ισορροπία είναι το κλειδί», έχει επισημάνει, τονίζοντας πως η υπερβολική αυστηρότητα μπορεί να έχει τα αντίθετα αποτελέσματα.

Η άσκηση αποτελεί βασικό κομμάτι της καθημερινότητάς της, με Pilates και προπόνηση με βάρη. Επίσης, η ίδια έχει αναφερθεί και στη σημασία της κίνησης για τη διατήρηση της υγείας, ιδιαίτερα μετά τη δική της εμπειρία με τον καρκίνο του μαστού πριν από περίπου 20 χρόνια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.