Ζώδια: Οι απαντήσεις του Κώστα Λεφάκη για τις επόμενες ημέρες – Πνέει άνεμος ανανέωσης…

Διαβάστε από τον Κώστα Λεφάκη πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες για καθένα από τα 12 ζώδια.

Κριός

Διαμορφώνεται μια καλύτερη εβδομάδα για τους περισσότερους από εσάς. Θέματα προσωπικού ενδιαφέροντος μπαίνουν σε εφαρμογή. Οι καθυστερήσεις μειώνονται, ο Ερμής γίνεται ορθόδρομος. Η Αφροδίτη στο ζώδιό σας βοηθά στη βελτίωση των ερωτικών σας ενδιαφερόντων. Δεν θα λείψουν παρασκηνιακά επεισόδια που όμως μπορείτε να εντοπίσετε. Η λύση ενός οικογενειακού προβλήματος είναι βέβαιη. Στη δουλειά σας θα κερδίσετε ένα στοίχημα. Μη κάνετε άσκοπα έξοδα.

Ταύρος

Το τέλος του Μαρτίου είναι μια περίοδος ρευστή και παράλληλα προπαρασκευαστική. Η προηγηθείσα Νέα Σελήνη σας βοηθά να ανασυγκροτήσετε τις δυνάμεις σας. Οι καθυστερήσεις υποχωρούν, οι συνθήκες γίνονται καλύτερες και εσείς βρίσκεστε λιγότερο εκτεθειμένοι σε δοκιμασίες της συμπεριφοράς των άλλων. Προσπαθήστε να πετύχετε κάτι που σας αφορά στον επαγγελματικό τομέα. Στα ερωτικά σας, μη μένετε εκεί που η ανταπόκριση είναι ανέφικτη! Ένα σύντομο ταξίδι θα σας δώσει ψυχική ανανέωση.

Δίδυμοι

Αν ο Μάρτιος μπήκε άγριος σαν λιοντάρι, θα βγει ήρεμος σαν αρνί. Είναι μια συμβολική φράση που χρησιμοποιείται χρόνια και ταιριάζει σ εσάς αυτήν την περίοδο. Καλού – κακού όμως έχετε το νου σας στα επαγγελματικά σας θέματα. Αποφύγετε τους τυχοδιωκτισμούς στα αισθηματικά, αλλά μη στηρίζεστε σε ανεύθυνους ανθρώπους στα κοινωνικά. Διευκόλυνση θα παρατηρηθεί και στα οικονομικά σας που έχουν δοκιμαστεί. Αποφύγετε να κάνετε καινούρια έξοδα και ξεκουραστείτε λίγο το προσεχές Σαββατοκύριακο.

Καρκίνος

Με έντονο ρυθμό κλείνει ο Μάρτιος για τους περισσότερους από εσάς. Μεγάλη κινητικότητα θα παρουσιάσει ο επαγγελματικός χώρος. Ενδιαφέρουσες θα είναι οι εξελίξεις σε νομικές υποθέσεις και σπουδές. Στα ερωτικά σας ένας ανταγωνισμός, ή μια παρεξήγηση καραδοκεί. Σε ότι περιμένετε επιτέλους η απάντηση έρχεται καθώς ορθοδρομεί και ο Ερμής. Εάν δεν είστε έτοιμοι να αναλάβετε καινούριες ευθύνες, αποφύγετε ένα τέτοιο εγχείρημα. Οικογενειακά, ένα περιστατικό θα σας βάλει σε περισυλλογή.

Λέων

Άνεμος ανανέωσης στο καθημερινό σας πρόγραμμα προβλέπεται να φέρει το τέλος του Μαρτίου. Αυξάνουν οι πιθανότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας. Η εορτή του Ευαγγελισμού σηματοδοτεί μια δική σας αναγέννηση. Υποχωρούν νευρικότητα και καθυστερήσεις σε οικονομικά θέματα. Οι τυχόν νέες γνωριμίες, κοινωνικές ή αισθηματικές κρύβουν μεγάλο ενδιαφέρον, όσοι είστε μόνοι μη χάνετε την ευκαιρία. Μέσα από την καθημερινότητα, γεγονότα που θα προκύψουν αφήνουν ένα μήνυμα για καλύτερες μέρες που ακολουθούν. Ωστόσο μη βιαστείτε να ανακοινώσετε τα σχέδιά σας και αποφύγετε να κάνετε κριτική σε τρίτους που θα έχει δυσάρεστη συνέπεια εκ των υστέρων.

Παρθένος

Ο Άρης συνεχίζει στους Ιχθύς και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είστε προσεκτικοί στη συμπεριφορά σας προς τους άλλους. Προσπαθήστε να είστε υπομονετικοί και ψύχραιμοι σε ενδεχόμενο αιφνιδιασμό. Ο Ερμής, γυρίζοντας ορθόδρομος, σας βοηθά να κερδίσετε το χαμένο χρόνο, τόσο σε υποθέσεις, όσο και σε σημαντικές σχέσεις. Επίσης ο Δίας λειτουργεί πιο δυναμικά για την εκπλήρωση μιας προσδοκίας και ο Κρόνος ανοίγει ένα νέο δρόμο στις φιλοδοξίες όσων είστε καριερίστες. Σύντομα ταξίδια ευνοούνται όπως και κάποιο αυτοσχεδιασμοί διασκέδασης θα αποδειχτούν επιτυχείς.

Ζυγός

Ενδιαφέρουσα η τελευταία εβδομάδα του Μαρτίου καθώς ο Ήλιος, στην πορεία του στον Κριό μαζί με την Αφροδίτη αντικαθρεπτίζεται στα δικά σας νερά. Ο Ερμής ορθοδρομεί και βοηθά στην αποκατάσταση παρεξηγήσεων και στη βελτίωση εργασιακών συνθηκών. Η Αφροδίτη πρωταγωνιστεί αυτήν την περίοδο και ευνοεί όσους είστε ερωτευμένοι, αλλά και τους φιλόδοξους του ζωδίου σας που επιδιώκετε να κλείσετε νέες συμφωνίες. Μέσα σε όλα, ένα ταξίδι θα σας δώσει χαρά και ανανέωση. Φροντίστε τον εαυτό σας και ξεπεράστε φόβους και ανασφάλειες του παρελθόντος.

Σκορπιός

Το πέρασμα του ΄Ηλίου στον Κριό και η Νέα Σελήνη βοηθούν να αναθαρρύνετε να ενισχύσετε τις δυνάμεις σας και να γίνετε περισσότερο παραγωγικοί στην καθημερινότητα. Ανακούφιση στην επικοινωνία και στη συνεννόηση θα φέρει ο Ερμής που γίνεται ορθόδρομος. Η Αφροδίτη στον Κριό σας κάνει πιο τολμηρούς στις ερωτικές σας διεκδικήσεις. Ο ερχομός της Άνοιξης τονίζει την αισιοδοξία και αυτό θα φανεί στην όψη και στην έκφρασή σας. Έχετε την ευκαιρία να διορθώσετε πολλά πράγματα και να οργανώσετε καλύτερα υποθέσεις που βραχυκυκλώθηκαν ή εμποδίστηκαν από ανθρώπους και γεγονότα.

Τοξότης

Για σας το διάστημα αυτό είναι καλύτερο από τα προηγούμενα, πιο αποτελεσματικό και πιο κερδοφόρο για όσους διέπεστε από την ψυχολογία του παίκτη. Τακτοποιούνται οικογενειακές υποθέσεις και υποχωρούν ταλαιπωρίες σε αυτό το χώρο που δοκίμασαν τα νεύρα και την υπομονή σας. Αισθηματικά και κοινωνικά παρουσιάζεστε περισσότερο προνομιούχοι. Οι γενικότερες εξελίξεις εξυπηρετούν τις ανάγκες και τις προθέσεις σας. Αφήνετε πίσω σας ένα δύσκολο τρίμηνο και εγκαινιάζετε μια καλύτερη εποχή.

Αιγόκερως

Έντονες θα είναι οι τελευταίες μέρες του Μαρτίου, ενώ διάφορα περιστατικά θα σας επιστρατεύσουν στον επαγγελματικό τομέα. Άλλο τόσο θα σας απασχολήσει το σπίτι και οι άνθρωποί του. Κάποιες καθυστερήσεις υποχωρούν. Επισπεύδεται η διευκόλυνση για να φτάσετε σε ένα προορισμό που είχε εμποδιστεί από διάφορα περιστατικά. Διευκολύνεστε σε μετακινήσεις και συναλλαγές. Τέλος, κάτι καλύτερο διαφαίνεται στα ερωτικά σας ενδιαφέροντα.

Υδροχόος

Αναμφίβολα ο Μάρτιος κλείνει καλύτερα από ότι ξεκίνησε. Η εαρινή ισημερία είναι η αρχή ενός καλύτερου διαστήματος για σας. Υλοποιήσεις σχεδίων είναι βέβαιες. Καθυστερήσεις υποχωρούν ενώ ευνοούνται οι συναλλαγές. Ωστόσο φανείτε λίγο ακόμα προνοητικοί στη διαχείριση των χρημάτων σας. Άλλο τόσο μην παρασύρεστε από τους πρώτους ενθουσιασμούς όσον αφορά σε ερωτικά ζητήματα. Αποφύγετε διαφωνίες και ανταποκριθείτε σε προσκλήσεις που σας φτιάχνουν τη διάθεση.

Ιχθύς

Αρκετά ανακουφιστική προβλέπεται η τελευταία εβδομάδα του Μαρτίου για σας. Ο Ερμής γυρίζοντας ορθόδρομος μειώνει καθυστερήσεις και νευρικές καταστάσεις. Η Αφροδίτη εξυπηρετεί πραγματοποίηση επιθυμιών και ο Άρης γίνεται αρκετά βοηθητικός σε αποτελέσματα που θέλετε να έχετε. Η αρμονία που σχηματίζει με το Δία από τον Καρκίνο σας βοηθά να βγείτε νικητές από μια δύσκολη μάχη. Εξελίσσονται καλύτερα τα πράγματα στη δουλειά σας. Μια γνωριμία, μια πρόταση που θα σας γίνει θα σας εμπνεύσει για κάτι καινούριο.

Πηγή: skai.gr

