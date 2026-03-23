Η Τζέσικα Μπίελ στηρίζει τον Τζάστιν Τίμπερλεϊκ μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο από τη σύλληψή του για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ το 2024. Ωστόσο, «δεν είναι ευχαριστημένη» με την κατάσταση, ανέφερε άνθρωπος που μίλησε στο περιοδικό «People».

«Υπάρχει λόγος που προσπάθησαν να αποτρέψουν τη δημοσιοποίηση του βίντεο», ανέφερε η πηγή για το ζευγάρι, εξηγώντας ότι η 44χρονη ηθοποιός θεωρεί το περιστατικό «στρεσογόνο και θα προτιμούσε να το αφήσει πίσω της». «Προφανώς δεν τον παρουσιάζει με τον καλύτερο τρόπο», πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Σύμφωνα με την ίδια, η Τζέσικα Μπίελ εξακολουθεί να είναι δυσαρεστημένη, ειδικά με τη δημοσιοποίηση του βίντεο από την κάμερα σώματος αλλά συνεχίζει να στηρίζει τον σύζυγό της.

«Υπήρξαν κάποιες δύσκολες στιγμές τελευταία και εκείνη επικεντρώνεται στο να προχωρήσει μπροστά», ανέφερε ο ίδιος άνθρωπος στο μέσο. «Είναι πιο ευτυχισμένη όταν μπορεί να επικεντρώνεται στην οικογενειακή ζωή, μαζί με τη δουλειά της όταν επιλέγει να αναλαμβάνει projects.

Jessica Biel 'Not Happy' About Justin Timberlake's DWI Arrest Video, but Remains 'Supportive' of the Singer (Exclusive Source) https://t.co/Qc7vo3iXY5 — People (@people) March 23, 2026

Στηρίζει τον Τζάστιν, αλλά δεν φοβάται να εκφράσει και την απογοήτευσή της για ορισμένες αποφάσεις. Αυτή ήταν μία από αυτές τις περιπτώσεις», πρόσθεσε. Ο ποπ σταρ και η ηθοποιός, που παντρεύτηκαν το 2012, έχουν αποκτήσει δύο παιδιά. Ο 45χρονος Τίμπερλεϊκ συνελήφθη στις 18 Ιουνίου 2024.

Πηγή: skai.gr

