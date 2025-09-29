Η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ (J.K. Rowling), η συγγραφέας της πολυβραβευμένης σειράς περιπετειών με ήρωα τον Χάρι Πότερ, χαρακτήρισε την ηθοποιό Έμα Γουάτσον «αδαή», εν μέσω της διαμάχης τους για τα θέματα των τρανς ατόμων.

Η συγγραφέας υπονόησε ότι η δημόσια κριτική της ηθοποιού για τη στάση της απέναντι στο φύλο «έριξε λάδι στη φωτιά» για τις προσβολές που έχει υποστεί. Η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ απέρριψε επίσης την πρόσφατη δήλωση της ηθοποιού ότι «την εκτιμά ακόμα».

Η ηθοποιός είχε εκφράσει τη διαφωνία της με τις απόψεις της συγγραφέως σχετικά με το φύλο, απαντώντας στο άρθρο της Ρόουλινγκ για την ανάγκη δημιουργίας χώρων για ένα μόνο φύλο με ένα tweet το 2020: «Τα τρανς άτομα είναι αυτό που λένε ότι είναι και αξίζουν να ζήσουν τη ζωή τους, χωρίς να αμφισβητούνται συνεχώς ή να τους λένε ότι δεν είναι αυτό που λένε ότι είναι».

Σε ανάρτηση που έκανε σήμερα, σύμφωνα με την «Daily Mail», η συγγραφέας επέμεινε ότι η Γουάτσον και οι συμπρωταγωνιστές της, Ντάνιελ Ράντκλιφ και Ρούπερτ Γκριντ, έχουν «κάθε δικαίωμα να υιοθετήσουν την ιδεολογία της ταυτότητας φύλου». Ωστόσο, η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ κατηγόρησε τους ηθοποιούς ότι εκμεταλλεύονται τη φήμη που απέκτησαν από τη σειρά και ότι λειτουργούν ως «de facto εκπρόσωποί» της. Στη συνέχεια, η Ρόουλινγκ έστρεψε τα «πυρά» της στη Γουάτσον, υπονοώντας ότι οι απόψεις της για τα δικαιώματα των τρανς ατόμων οφείλονται στην έλλειψη εμπειρίας της από την πραγματική ζωή.

I'm seeing quite a bit of comment about this, so I want to make a couple of points.



I'm not owed eternal agreement from any actor who once played a character I created. The idea is as ludicrous as me checking with the boss I had when I was twenty-one for what opinions I should… https://t.co/c0pz19P7jc — J.K. Rowling (@jk_rowling) September 29, 2025

Μάλιστα, η ίδια ανέφερε οργισμένη: «Δεν ήμουν πολυεκατομμυριούχος στα 14 μου. Ζούσα στη φτώχεια, ενώ έγραφα το βιβλίο που έκανε την Έμα διάσημη. «Βλέπω αρκετά σχόλια σχετικά με αυτό, οπότε θέλω να κάνω μερικές επισημάνσεις», έγραψε η συγγραφέας στο Χ. Και συνέχισε: «Δεν χρειάζεται να πάρουν την άδειά μου οι ηθοποιοί που κάποτε υποδύθηκαν χαρακτήρες που δημιούργησα. Η ιδέα είναι εξίσου γελοία με το να ρωτάω τον προϊστάμενό μου -όταν ήμουν 21 ετών- για το τι απόψεις πρέπει να έχω σήμερα.

Η Έμα Γουάτσον και οι συμπρωταγωνιστές της έχουν κάθε δικαίωμα να υιοθετήσουν την ιδεολογία της ταυτότητας φύλου. Τέτοιες πεποιθήσεις προστατεύονται νομικά και δεν θα ήθελα να δω κανέναν από αυτούς να απειλείται με απώλεια εργασίας, βία ή θάνατο εξαιτίας τους.

Ωστόσο, η Έμα και ο Νταν ειδικότερα έχουν καταστήσει σαφές τα τελευταία χρόνια ότι πιστεύουν ότι η πρώην επαγγελματική μας σχέση τους δίνει ένα ιδιαίτερο δικαίωμα – όχι, υποχρέωση – να κριτικάρουν εμένα και τις απόψεις μου δημοσίως. Χρόνια μετά το τέλος των γυρισμάτων του Χάρι Πότερ, συνεχίζουν να αναλαμβάνουν τον ρόλο των de facto εκπροσώπων του κόσμου που δημιούργησα.

Όταν γνωρίζεις ανθρώπους από την ηλικία των δέκα ετών, είναι δύσκολο να απαλλαγείς από μια ορισμένη προστατευτικότητα. Μέχρι πρόσφατα, δεν είχα καταφέρει να ξεχάσω την εικόνα των παιδιών που χρειαζόταν να τα καθοδηγώ με ευγένεια στους διαλόγους τους σε ένα μεγάλο και τρομακτικό κινηματογραφικό στούντιο. Τα τελευταία χρόνια, έχω αρνηθεί επανειλημμένα προσκλήσεις από δημοσιογράφους να σχολιάσω τις δηλώσεις τους.

Καταλαβαίνω από τη δική μου εμπειρία τι σημαίνει για τις γυναίκες -και τα κορίτσια που δεν έχουν τα προνόμιά της- η καταπάτηση των δικαιωμάτων τους, στην οποία η Έμα συμμετείχε με τόσο ενθουσιασμό», σημειώνει η συγγραφέας.

Και καταλήγει: «Οι ενήλικες δεν μπορούν να περιμένουν να συνδεθούν με ένα ακτιβιστικό κίνημα που καλεί τακτικά για τη ''δολοφονία χαρακτήρα'' ενός φίλου/φίλης και στη συνέχεια να διεκδικήσουν το δικαίωμά τους στην αγάπη του πρώην φίλου, σαν να ήταν στην πραγματικότητα η μητέρα τους. Η Έμα έχει κάθε δικαίωμα να διαφωνεί μαζί μου και να συζητά δημόσια τα συναισθήματά της για μένα, αλλά έχω το ίδιο δικαίωμα και τελικά αποφάσισα να το ασκήσω».

Πρόσφατα, η ηθοποιός σε συνέντευξή της στο «Hollywood Authentic», η οποία έχει εγκαταλείψει άτυπα την υποκριτική, μίλησε εκτενέστερα για την αποχή της από το επάγγελμα, λέγοντας ότι ενώ της άρεσε να υποδύεται ρόλους, ωστόσο «δεν μου λείπει να πουλάω πράγματα. Το βρήκα αρκετά καταστροφικό για την ψυχή μου. Αλλά μου λείπει πολύ να χρησιμοποιώ τις δεξιότητές μου και μου λείπει πολύ η τέχνη».

Πηγή: skai.gr

