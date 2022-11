«Και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν»: Ο Μασκ απαντά… ερωτικά στην απόρριψη του Τραμπ και του CBS

Με… άφθονο ερωτισμό απάντησε ο «ισχυρός άνδρας» του Twitter Ίλον Μασκ στην απόρριψη του Ντόναλντ Τραμπ και το αμερικανικού δικτύου CBS.



Σημειώνεται ότι σε… δημοσκόπηση που διοργάνωσε ο Μασκ μικρή πλειοψηφία ψήφισε υπέρ της επαναφοράς του λογαριασμού του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, ο οποίος είχε αποκλειστεί από την υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης για υποκίνηση βίας.



Σε ό,τι αφορά την απόφαση του τέως προέδρου των ΗΠΑ να μην επιστρέψει στο Twitter, ο εκκεντρικός μεγιστάνας παραθέτει σκίτσο του κορυφαίου Ιταλού σκιτσογράφου Μίλο Μανάρα, στο οποίο το Twitter προσωποποιείται σε μια γυναίκα που δείχνει τα απόκρυφα (το σήμα της πλατφόρμας στο επίμαχο σημείο), και τον Τραμπ σε ρόλο μοναχού ενώ στη λεζάντα ο Μασκ αναφέρει «και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν»…



Για το CBS που ανακοίνωσε ότι ανασστέλλει τη δραστηριότητά του στο Twitter υπό τον φόβο «αβεβαιότητας» γύρω από τη διαχείριση του μέσου κοινωνικής δικτύωσης, ο Μασκ θυμήθηκε την ταινία… Το μυστικό του Brokeback Mountain, με το CBS στο ρόλο του ενός καουμπόι να αγκαλιάζει τον έτερο καουμπόι Μασκ και να διερωτάται «γιατί δεν μπορώ να σε αφήσω;». «Η αγάπη μας ποτέ δε θα πεθάνει» σχολιάζει στη λεζάντα ο επιχειρηματίας.

And lead us not into temptation … pic.twitter.com/8qNOXzwXS9