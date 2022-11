Τα κατορθώματα του Ίλον Μασκ – Viral έχει γίνει φωτογραφία εργαζόμενης του Twitter να κοιμάται στο γραφείο!

Από τότε που ο Ίλον Μασκ αγόρασε το Twitter, η εταιρεία έχει αλλάξει δραστικά. Μία από τις πιο αμφιλεγόμενες αποφάσεις που έλαβε ο μεγιστάνας ήταν να απολύσει μεγάλο μέρος του εργατικού δυναμικού του κοινωνικού δικτύου, δικαιολογώντας ότι η εταιρεία υπέστη τεράστιες ζημίες.

Κάτι άλλο που θέλησε να αλλάξει ο νέος ιδιοκτήτης ήταν το ωράριο εργασίας, καθώς θεώρησε ότι είναι απαραίτητο να εργάζονται περισσότερες ώρες την ημέρα.

Ο Μασκ έδωσε τελεσίγραφο στους εργαζομένους του, προσφέροντάς τους να επιλέξουν ανάμεσα σε δύο επιλογές: να δεσμευτούν να εργάζονται πολλές ώρες ή να αποχωρήσουν από την εταιρεία με αποζημίωση τριών μηνών.

Ορισμένοι διαμαρτυρήθηκαν για το μέτρο, ενώ άλλοι το αποδέχθηκαν και ήδη προσαρμόζονται σε αυτό.

Κάποιοι, μάλιστα, επέλεξαν να κοιμηθούν στο γραφείο για να αντεπεξέλθουν στους ρυθμούς, όπως η διευθύντρια του Twitter, Esther Crawford, η φωτογραφία της οποίας να κοιμάται στο πάτωμα του γραφείου με υπνόσακο και μάσκα ματιών έχει γίνει viral στα κοινωνικά δίκτυα.

When your team is pushing round the clock to make deadlines sometimes you #SleepWhereYouWork https://t.co/UBGKYPilbD