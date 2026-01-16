Τσάρλι Σιν: Σπατάλησε 147 εκατ. δολάρια και κατέληξε να ζητά σωτηρία από τον πατέρα του…

Ο άλλοτε πανίσχυρος τηλεοπτικός σταρ, Τσάρλι Σιν, φαίνεται να βρίσκεται σήμερα σε μία από τις πιο δύσκολες περιόδους της ζωής του. Παρά τα εκατομμύρια που έχει κερδίσει όλα αυτά τα χρόνια, τα οικονομικά του έχουν συρρικνωθεί δραματικά, ενώ μια νέα αγωγή από την πρώην σύζυγό του απειλεί να επιδεινώσει ακόμη περισσότερο την κατάσταση.

Ο 60χρονος ηθοποιός, γνωστός κυρίως από τη σειρά «Two and a Half Men», είχε κάποτε περιουσία που άγγιζε τα 150 εκατομμύρια δολάρια. Σήμερα, σύμφωνα με πληροφορίες, του έχουν απομείνει μόλις 3 εκατομμύρια. Πηγές από το περιβάλλον του αναφέρουν ότι έχει ξοδέψει υπερβολικά μεγάλο μέρος των χρημάτων του και φοβάται πως η πραγματική του οικονομική κατάσταση θα αποκαλυφθεί μέσω της δικαστικής διαμάχης.

Η πρώην σύζυγός του, Μπρουκ Μιούλερ, κατέθεσε αγωγή ύψους 15 εκατομμυρίων δολαρίων, ισχυριζόμενη ότι ο Σιν της οφείλει χρήματα για τη διατροφή των 16χρονων δίδυμων γιων τους, Μπομπ και Μαξ, για την περίοδο 2011-2025.

Ο εκπρόσωπος του Τσάρλι Σιν απέρριψε τους ισχυρισμούς της Μιούλερ ως ανακριβείς, τονίζοντας ότι ο ηθοποιός είχε την πλήρη επιμέλεια των παιδιών για χρόνια, ενώ εκείνη αντιμετώπιζε προβλήματα εθισμού και περνούσε συχνά από κέντρα αποτοξίνωσης. Ήδη από το 2016, ο Σιν είχε ζητήσει μείωση των πληρωμών διατροφής, καθώς το εισόδημά του μειώθηκε δραστικά: από 600.000 δολάρια τον μήνα σε 167.000, μετά την πώληση των δικαιωμάτων κέρδους από το «Two and a Half Men» για 27 εκατομμύρια. Το 2018 είχε δηλώσει ότι βρισκόταν σε «σοβαρή οικονομική κρίση».

Η τελευταία ελπίδα: ο Μάρτιν Σιν

Με την καριέρα του, ουσιαστικά, να έχει τελειώσει και τις πηγές εισοδήματός του να έχουν περιοριστεί, ο Τσάρλι Σιν φαίνεται να στρέφεται στον πατέρα του, τον 85χρονο Μάρτιν Σιν, θρύλο του κινηματογράφου και πρωταγωνιστή της ταινίας «Apocalypse Now».

Σύμφωνα με πηγές, ο Τσάρλι τηλεφωνεί απεγνωσμένα σε φίλους και γνωστούς, αναζητώντας οικονομική βοήθεια, χωρίς αποτέλεσμα. Ο πατέρας του υπήρξε πάντα στο πλευρό του, ωστόσο αυτή τη φορά φαίνεται να του ζητά να αντιμετωπίσει μόνος του τις συνέπειες των πράξεών του. «Ο Μάρτιν έχει κουραστεί να ''καθαρίζει''», αναφέρουν χαρακτηριστικά. Ο Τσάρλι Σιν, βυθισμένος στο άγχος, πιστεύει πως αυτή η υπόθεση μπορεί να τον καταστρέψει οικονομικά και προσωπικά.

