Αρραβωνιάστηκαν ο Νικόλαος Ντε Γκρες και η Χρυσή Βαρδινογιάννη, όπως ανακοίνωσε το γραφείο Τύπου της οικογένειας.

Ο γάμος θα γίνει στην Αθήνα, ενώ η ημερομηνία και περαιτέρω λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν εν ευθέτω χρόνω, αναφέρει η ανακοίνωση.

«Τον αρραβώνα του Πρίγκιπα Νικολάου με την κ. Χρυσή Βαρδινογιάννη ανακοίνωσε το Γραφείο Τύπου της Ελληνικής Βασιλικής Οικογένειας. Σύμφωνα με την υπεύθυνη επικοινωνίας του γραφείου, ο Πρίγκιπας Νικόλαος και η κ. Χρυσή Βαρδινογιάννη θα ενωθούν με τα ιερά δεσμά του στην ελληνική πρωτεύουσα, την Αθήνα» αναφέρει σε ανάρτησή του ο Ανδρέας Μέγκος, συγγραφέας και φίλος της τέως βασιλικής οικογένειας.

Ο Νικόλαος ήταν παντρεμένος με την Τατιάνα Μπλάτνικ, με την οποία χώρισαν πέρυσι, μετά από 14 χρόνια γάμου.

Η Χρυσή Βαρδινογιάννη ήταν παντρεμένη με τον τραγουδιστή Νίνο, με τον οποίο έχει αποκτήσει δύο παιδιά ενώ στη συνέχεια είχε σχέση με τον ηθοποιό και σκηνοθέτη Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη.

Πρόσφατα εθεάθη στο πλευρό του Νικόλαου, σε γεύμα που παρέθεσε σε εστιατόριο στην Κηφισιά η οικογένεια του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, για τα δύο χρόνια από τον θάνατό του.

