Ο Μπένεντικτ Κάμπερμπατς αποκάλυψε ότι μισεί να τον αποκαλούν διασημότητα. Ο Άγγλος ηθοποιός παραδέχτηκε πρόσφατα ότι βρίσκει τον όρο «υποτιμητικό» και συχνά αρκετά αόριστο, καθώς «συμπεριλαμβάνει οποιονδήποτε διάσημο» ακόμα και όταν είναι γνωστοί ή έχουν γίνει γνωστοί με εντελώς διαφορετικούς τρόπους.

Το θέμα συζητήθηκε κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο Variety, όταν ο Μπένεντικτ Κάμπερμπατς αναφέρθηκε στην αντίληψη του κοινού για εκείνον, ειδικά όταν πρωταγωνιστούσε στη σειρά «Sherlock».

«Δεν είμαι ο Μπραντ, δεν είμαι ο Λεονάρντο, δεν είμαι τυπικός σταρ του κινηματογράφου», είπε. «Οι άνθρωποι μάλωναν: "Γιατί δεν είναι καθόλου ελκυστικός για εμάς;". Δεν κάθομαι και το σκέφτομαι. Ανησυχώ για τον εαυτό μου στον καθρέφτη καθώς μεγαλώνω, όπως κάνει κάθε άλλος», τόνισε.

Στη συνέχεια προχώρησε στο θέμα του όρου διασημότητα. «Είναι τόσο υποτιμητικός και απλώς περικλείει οποιονδήποτε διάσημο» εξήγησε. «Είμαι "διάσημος" άνθρωπος; Λοιπόν, γιατί; Για την πώληση τυριού; Για συμμετοχή σε ριάλιτι; Επειδή κάνω κάτι εξωφρενικό; Επειδή είμαι ηθοποιός;», ανέφερε.

Τον προηγούμενο μήνα, ο Κάμπερμπατς ανακοινώθηκε ως ο νεότερος παγκόσμιος πρεσβευτής για την υπεράσπιση του περιβάλλοντος ως μέρος του Ιδρύματος KOKO, της οργάνωσης του ομώνυμου εμβληματικού χώρου του Λονδίνου.

