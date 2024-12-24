Η Taylor Swift έκανε ένα ιδιαίτερο δώρο αξίας $4500 σε μια έφηβη ασθενή

Είναι ξανά το Swiftmas! Λίγο μετά το τέλος της περιοδείας της «Eras», η σούπερ σταρ Taylor Swift αποφάσισε να κάνει μια έκπληξη στους ασθενείς του παιδικού νοσοκομείου στο Kansas City, επισκεπτόμενη το νοσοκομείο, βγάζοντας φωτογραφίες και υπογράφοντας αντίτυπα του βιβλίου της.

Η Swift ή κάποιος από το team της φαίνεται πως παρακολουθούσε προσεκτικά τις συζητήσεις με τους θαυμαστές της, αφού μια νεαρή φαν είχε αναφέρει ότι ήθελε δώρο για τα Χριστούγεννα ένα Dyson AirWrap, και πριν από λίγες μέρες, η Taylor της έστειλε ένα, συνοδεύοντάς το με μια σημείωση που έγραφε: «Σε περίπτωση που ο Άγιος Βασίλης δεν το καταφέρει. Με αγάπη, Taylor Swift».

Αλλά η χαρά δεν τελειώνει εκεί! Ενα ακόμα γλυκό και πολυτελές δώρο έφτασε. Η Naya Jade, μια έφηβη ασθενής στο Children's Mercy Hospital, είχε κάνει το κομπλιμέντο στη Swift, λέγοντας ότι το outfit της ήταν «tea» κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους. Εκείνη τη στιγμή, η Taylor φορούσε ένα μπλε και πράσινο καρό σετ από φούστα και πουκάμισο της Miu Miu, ένα σύνολο που ταίριαζε τέλεια με την εορταστική ατμόσφαιρα και με την τελευταία της τάση για καρό ρούχα.

Λίγο αργότερα, στις 22 Δεκεμβρίου, η Naya δημοσίευσε στο TikTok ένα βίντεο όπου ανοίγει δώρα που περιλαμβάνουν το ίδιο σετ και μια χειρόγραφη κάρτα από την Taylor που έγραφε: «Όταν με ρώτησες πού το βρήκα, σκόπιμα δεν σου το είπα γιατί είχα ένα σχέδιο :) Σου πήρα μερικά πράγματα που ελπίζω να τα βρεις 'tea'. Χαχα... Καλά Χριστούγεννα! Με αγάπη, Taylor ❤️». Αν και ο ήχος στο βίντεο ήταν απενεργοποιημένος, η ενθουσιασμένη αντίδραση της Naya ήταν προφανής. Στην λεζάντα, η Naya έγραψε: «Είναι τόσο καταπληκτική, είμαι τόσο ευγνώμονη... Σ' αγαπώ Tay Swizzle, είσαι κυριολεκτικά η καλύτερη».

