Η Kendall Jenner έδειξε το στολισμένο σπίτι της και για άλλη μια φορά πόσο διαφορετική είναι από τις υπόλοιπες Kardashians

Η Kendall Jenner, γνωστή για το εκλεπτυσμένο της γούστο, παρουσίασε πρόσφατα το χριστουγεννιάτικα διακοσμημένο σπίτι της στο Λος Άντζελες μέσω του Architectural Digest.

Σε αντίθεση με τις εντυπωσιακές και μοναδικές διακοσμήσεις των αδελφών της, η Kendall επέλεξε μια πιο παραδοσιακή και νοσταλγική προσέγγιση, με απλές πράσινες φυσικές γιρλάντες, κλασικά δέντρα και vintage στολίδια, δημιουργώντας μια ζεστή εορταστική ατμόσφαιρα.

Η προτίμησή της για vintage διακόσμηση αντικατοπτρίζει το γενικό της γούστο στα έπιπλα, δίνοντας έμφαση σε αντικείμενα με ιστορία και χαρακτήρα. Αυτή η παράδοση προέρχεται από τη μητέρα της, Kris Jenner, η οποία πάντα διακοσμούσε έντονα για διάφορες γιορτές.

Η Kendall χρησιμοποιεί με υπερηφάνεια μια συλλογή δεκαετιών από στολίδια Christopher Radko που της παρέδωσε η μητέρα της.

Τονίζει ότι η μαγεία των γιορτών είναι για όλους και απολαμβάνει να τη μοιράζεται με φίλους, δείχνοντας την αγάπη της για φιλοξενία και οργάνωση εκδηλώσεων.

Επιπλέον, η Kendall συνεργάστηκε με τον διάσημο ανθοκόμο Jeff Leatham για τη δημιουργία της εορταστικής διακόσμησης, διασφαλίζοντας ότι κάθε λεπτομέρεια αντικατοπτρίζει το προσωπικό της στυλ και την αγάπη της για την παράδοση.

