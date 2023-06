Tom Brady: Διακοπές στην Ελλάδα με τα παιδιά του για τον πρώην σύζυγο της Gisele (video)

Μετά την Κλόντια Σίφερ που πήγε διακοπές στις Σπέτσες, τον πατέρα της Αντζελίνα Τζολί που εθεάθη στην Αθήνα και τον Τζέιμς Φράνκο στη Βουλιαγμένη, τώρα ένα ακόμη μεγάλο όνομα ήρθε στη χώρα μας.

Tom Brady wakeboards with kids on Greece yacht trip after clapping back at bad parenting comments https://t.co/1HZ6YYf4Zk pic.twitter.com/DIHjrYKaSd