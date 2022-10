Το τερματίζει ο Τομ Κρουζ: Θα πάει στο διάστημα για τη νέα του ταινία

Το ότι ο Τομ Κρουζ δεν θέλει να τον ντουμπλάρουν κασκαντέρ και γυρνά μόνος του όλες τις επικίνδυνες σκηνές στις ταινίες του είναι γνωστό.

Όλοι θεώρησαν ότι οι πτήσεις του στο τελευταίο «Top Gun: Maverick» θα ήταν η μεγαλύτερη… τρέλα του, αλλά έπεσαν έξω. Ο Τομ Κρουζ το πάει παρακάτω – για την ακρίβεια θα το τερματίσει – κάνοντας αληθινό διαστημικό περίπατο για τις ανάγκες τους ρόλου της νέας του ταινίας.

Όπως αναφέρουν ξένα δημοσιεύματα και το NY Post, ο διάσημος ηθοποιός μαζί με τον σκηνοθέτη, Νταγκ Λίμαν, ετοιμάζουν ταινία που περιλαμβάνει γυρίσματα στο διάστημα. Οι δυο τους έχουν έρθει σε επαφή με την Universal για να μιλήσουν για τον πύραυλο που θα μεταφέρει τον Κρουζ στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό ενώ πριν την πανδημία, τον Μάιο του 2020, η NASA είχε επιβεβαιώσει ότι βρισκόταν σε συζητήσεις με τον Κρουζ και τη SpaceX για κάποιο κινηματογραφικό πρότζεκτ.

Σύμφωνα με την πρόεδρος της Universal Filmed Entertainment Group, Ντόνα Λάνγκλεϊ, «το σχέδιο είναι να πάει με έναν πύραυλο στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό και να είναι ο πρώτος πολίτης που θα κάνει διαστημικό περίπατο έξω από τον ΔΔΣ»!

Donna Langley, Universal Boss, on the upcoming Space Project with #TomCruise:

"He's taking us to space, he's taking the world to space. The plan is, that he's taking a rocket up to the Space Station and to be the first civilian to do a spacewalk outside of the Space Station.. pic.twitter.com/5sIiL2A8gp