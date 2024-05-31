Η κόρη του Μπραντ Πιτ και της Αντζελίνα Τζολί, Shiloh, ζήτησε επίσημα να αφαιρεθεί το «Πιτ» από το επώνυμό της, σύμφωνα με έγγραφα που έχει στη διάθεσή του το «TMZ».

Η χορεύτρια κατέθεσε τα έγγραφα με αφορμή τα 18α γενέθλιά της, τη Δευτέρα 27 Μαΐου, και ζήτησε το νέο της όνομα να είναι «Shiloh Jolie». Μια είδηση που έκανε, όπως αναφέρει η «Daily Mail», την Τζολί να είναι χαρούμενη, αφού κερδίζει στα «σημεία» στη διαμάχη της με τον πρώην σύζυγό της.

Ωστόσο, η Shiloh δεν είναι το μοναδικό παιδί που «αποκηρύσσει» τον Πιτ, καθώς και η Βίβιεν, η Ζαχάρα και ο Μάντοξ, επίσης, φέρεται να μην χρησιμοποιούν το επώνυμό του. Το περασμένο Σαββατοκύριακο, η Βίβιεν καταχωρήθηκε ως «Βίβιεν Τζολί» στα έγγραφα πληρωμής της παράστασης «The Outsiders», ωστόσο, δεν είναι σαφές εάν η 15χρονη, η οποία βοήθησε τη μητέρα της για το έργο του Μπρόντγουεϊ, άλλαξε νομικά το όνομά της όπως η μεγαλύτερη αδερφή της.

Brad Pitt's daughter Shiloh requests to DROP his surname on 18th birthday - amid his ongoing divorce battle with Angelina Jolie https://t.co/sIGVltV9Ys pic.twitter.com/Vnjos7bfsM — Daily Mail Online (@MailOnline) May 30, 2024

Η Ζαχάρα έγινε πρωτοσέλιδο πριν από έξι μήνες, όταν παρουσιάστηκε μόνο με το πατρικό όνομα της μαμάς της, ενώ το «Us Weekly» ανέφερε το 2021 ότι το ίδιο συμβαίνει και με τον Mάντοξ.

Η ηθοποιός υπέβαλε αίτηση διαζυγίου το 2016, μετά από δύο χρόνια γάμου, και ζήτησε την πλήρη επιμέλεια των παιδιών τους. Τρία χρόνια αργότερα, το 2019, ο Μπραντ και η Αντζελίνα ήταν πλέον ελεύθεροι. Ωστόσο, το πρώην αγαπημένο ζευγάρι του Χόλιγουντ τσακώνεται τα τελευταία χρόνια για το Château Miraval, το γαλλικό οινοποιείο τους.

Το πρώην ζευγάρι αγόρασε το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών του Château Miraval το 2008 και περνούσε χρόνο στο σπίτι καθ' όλη τη διάρκεια της σχέσης τους. Η Τζολί προσπάθησε να πουλήσει την εταιρεία της, Nouvel, στην Tenute Del Mondo, θυγατρική του ομίλου Stoli, το 2021, μεταβιβάζοντας ουσιαστικά το 50% της ιδιοκτησίας της στη Miraval. Ο Πιτ «πολέμησε» (η συγκεκριμένη διαμάχη δεν έχει τελειωμό) αυτή την πώληση, υποστηρίζοντας ότι η κίνηση αυτή παραβίασε το συμβόλαιο μεταξύ των δύο.

